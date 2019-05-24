隨著美對中國大陸發動新一輪貿易戰後，同時對華為「斷供」，將其列入出口管制黑名單後，引起全球多家科技廠商跟進；對此，美國總統川普23日表示，下月底他將在G20峰會上與中國大陸國家主席習近平見面並商討貿易協議，兩國很有可能達成包括華為在內的貿易協議，預期美中貿易戰很快會落幕。

據路透社報導，川普在白宮指出，成千上萬的企業正從中國大陸撤離，遷往他處，中國大陸不可能笑得出來，「這一切正在發生，速度很快」，因此他認為，和中國大陸的問題或許很快會有結果。

對於貿易戰中將華為列入打擊對象，川普表示，不論從安全或軍事觀點來看，華為都非常危險，「如果中美達成協議，我可以想像華為將包含在貿易協議內」。同日稍早，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評華為「沒和中國政府合作，是不實說法」，「該公司不僅與中國緊密相連，更與黨的關係密切；這種聯繫更將美國資訊網路推向險境」，並相信會有更多科技廠商跟進中止與華為合作的行列。

然而，貿易戰雖然中斷華為在美供應鏈，但也影響美國內使用華為設備的偏鄉電信業者，而農產品也受北京報復性關稅影響。對此，一群美國國會兩黨議員22日提出法案，將提供美國電訊服務供應商總額約7億美元（約新台幣221億元）補助金，以協助他們移除旗下網路使用的華為設備。此外，美農業部長珀杜（Sonny Perdue）23日宣布160億美元的補助計畫，補貼受到貿易戰衝擊的美國農民，並表示「農民寧願進行交易，也不要接受援助，但在美中沒有達成貿易協議的情況下，他們需要一些支持」。

(中時電子報)