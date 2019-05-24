希拉蕊柯林頓、歐普拉、艾倫狄珍妮這些知名女性，你對她們瞭解有多少？文化部與美國在台協會(American Institute in Taiwan, AIT)合作，邀請國際頂尖媒體TIME時代雜誌監製紀錄片《TIME Firsts女性先鋒》來台巡迴，並由台裔美籍蔡安瑾導演來台交流分享。紀錄片集結呈現24位當代傑出女性典範之自述，片中女性主角來自各領域、具有多元種族及文化背景，卻皆以開創性力量改變世界。5月30日在台北華山小客廳展開巡迴第一站，接下來陸續將會在台南、高雄、屏東及台東辦理放映及映後座談。

《TIME Firsts─先鋒女性》是時代雜誌監製的系列短片，聚焦於正在改變世界的美國女性先驅。台灣版從原版46集中精選24集，包括美國女性政治領袖希拉蕊柯林頓、妮琪海利、南希裴洛西；跨越運動性別障礙的女性投手戴維斯、賽車手派翠克、網球巨星小威廉絲；頂尖科學家席薇亞厄爾和凱瑟琳蘇利文；以及美國影視名人歐普拉和艾倫狄珍妮等傑出女性。總片長58分鐘。影片紀錄在各領域具有「第一」地位的女性，講述她們的童年、挫折和動機，透過這些取得最高成就的女性，告訴每一位女人和女孩，可以放開心胸追求夢想，攀上頂峰。

蔡安瑾是美國時代雜誌的獲獎影片製作人，擁有報導、拍攝和剪輯人物敘述的豐富經驗，也是本次《TIME Firsts─先鋒女性》的製片，除此之外，她也拍攝並剪輯另一部影片《挖掘證據》，這部影片隸屬於時代雜誌《紅色邊境影片系列》。

時代雜誌《TIME_Firsts女性先鋒》紀錄片來台巡迴。（文化部提供）

其他代表作包括：時代雜誌《2017年度風雲人物系列影片》─《打破沉默者》，以及2016年總統大選紀實。蔡安瑾畢業於西北大學麥迪爾新聞學院，目前於紐約工作。本次有幸邀請蔡安瑾導演於來台，出席台北、台南、高雄、屏東及台東系列映後座談及工作坊，將聚焦在女性賦權、移民、青年公民參與、原住民權利，以及紀錄片影像的革新力量等議題討論與交流。

文化部近期與美國在台協會(AIT)密切在影視人才及作品上展開交流。這次的《TIME Firsts─女性先鋒》巡迴影展活動以紀錄片為素材，共同紀念「台灣關係法」40週年，並為女性的創新、自主及堅毅予以喝采。另外，期待蔡導演以豐富的紀錄片導演資歷，以及在國際主流媒體工作的經驗，與台灣紀錄片工作者分享新鮮視野與觀點。活動免費入場，歡迎踴躍報名

(中時電子報)