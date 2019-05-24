就算因為4連勝橫掃拓荒者，讓連5年闖進總冠軍賽的勇士，額外獲得9天休息時間，這還是不足讓杜蘭特宣告傷癒歸隊嗎？勇士官方24日宣布，杜蘭特不太可能在總冠軍賽G1重回戰場，但勇士對他在總冠軍賽期間復出充滿希望！

「杜蘭特右小腿傷勢麻煩的地方在於，他的傷勢不能出現反覆，我們當然不希望看到這種事情發生，」勇士總管邁爾斯表示，「假如他的傷勢出現反覆，就可能完全打不了總冠軍賽，但杜蘭特正在竭盡全力復健，你不用額外激勵他。」

勇士總教練科爾也表示，「我們認為杜蘭特會在總冠軍賽期間復出，那是我們的大膽預測，但沒什麼是絕對的。我們很清楚一切取決於他的身體反應，目前他還不存在復出日期，他有可能會在下周四傷勢複查之前開始進行訓練。」

杜蘭特是在西區準決賽G5出戰火箭時，不小心自己拉傷右小腿退場，如今已經過了兩周時間，看來他的恢復情況比想像中的緩慢，但以勇士目前狀態來看，暫時無須他急著復出，畢竟在少了杜蘭特的5場季後賽，勇士全部取勝。

至於首輪G2就拉傷左大腿的考辛斯，勇士也不願太早把話講死，對他能否參加總冠軍賽，勇士官方用「充滿期待」形容，但一切仍以他的恢復情況而定，只是考辛斯都已開始訓練，比起杜蘭特復健腳步還快，勇士說法也太保留了。

(中時電子報)