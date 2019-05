儘管愈來愈多女性在專業上已與男性平起平坐、不讓鬚眉,但關於話語權與發聲權,卻未必與職場實力成絕對正比曲線,一路向上攀升。幸運的是,自媒體、新媒體的興起,恰恰改變了過去僵固的媒體生態和架構。由自媒體造就出的「KOL」概念,賦予女性更大的自由舞台

。在美妝、健康、時尚、生活風格等領域,尤其是不少女性KOL崛起的天下。以今年5月14日台灣YouTube頻道訂閱人數排行榜來觀察,排名第11的「安啾咪」,只是個27歲的年輕女孩,但訂閱她影片的人數已超過130萬。

所以,新的問題是:這一個世代的年輕女性中,又是誰的聲音,讓你追隨?

今年《Cheers雜誌》與《ELLE Taiwan》首度聯名策畫出「誰是對新世代最有影響力女性」系列調查報導的理由。我們希望透過這項調查呈現:究竟,20歲到45歲的這群新世代,在受哪些女性意見領袖的影響?誰又是新世代中掌有話語權的女性?這些影響力,以何種方式與形式顯現?

發現一:誰是影響新世代的女性?

5 大面向Top1:

「政經人物」中2018年蜜雪兒.歐巴馬出版回憶錄《成為這樣的我:蜜雪兒‧歐巴馬》(Becoming),不僅成為暢銷書排行榜第一名,讓她的故事為更多人所知,也以自身形象發揚公益、教育身份認同等議題。儘管卸下第一夫人的身分,並未讓她魅力稍減。總統蔡英文則在「政經人物」中排名第2。

今年3月29日,安潔莉娜.裘莉首次站在紐約聯合國維安部長會議的講臺上,以婦女權益與性別暴力為綱要發表演說。裘莉強調,應該讓女性參與重要決策,尤其在戰爭地區,例如談判者、外交部長或外交官都應為女性擔任,讓她們負責問題的解決方案。她為弱勢發聲的形象亦深入人心,因此在公共議題上排名第1。

而天后蔡依林僅在公共議題上未入Top10,其他4大面向均榜上有名,尤其在時尚風格上更被網友票選為Top1,多面向的影響力可見一斑。演員林依晨的敬業態度與學習熱忱,讓她向來有「零負評女神」的封號,在「生活態度」面向上則拔得頭籌。

發現二:分眾媒體造就出分眾的意見領袖時代。

關於「最常透過什麼管道接觸她們的發言內容?」5大面向最大管道都是社群網站。社群網站的特性是小眾化、各領域同質性高。這呼應了許多網友在填答時的反應都是:「很難找出一個對自己有全面影響的對象。」或許,這也是新世代的特色:在不同面向各有不同典範,不必也沒有需要「定於一尊」。

特別在傳播生態丕變下,大媒體式微,一個人足以成為「全方位人生導師」的「造神時代」,亦早不復見,這樣的世代傾向,同時印證了調查結果的名單多元組成。

發現三:不同領域的女性意見領袖,發揮影響力的層次亦有所差異。

以政經人物來說,談到「她對你帶來的改變?」高達5 成受訪者表示「她讓我開始主動為一件事/議題表達個人意見」。而在「公共議題」和「性別議題」、「生活態度」、「時尚風格」上,最多受訪者則集中在「我總是關注她的最新發言」。顯然,政經界領袖在改變個人的驅動力上還是最強。然而相對而言,這也是女性仍相對屈居少數的疆域。

發現四:毋庸置疑,女性還有更多發揮影響力和大膽倡議的空間。

當問到「你認為目前女性在職場的發言與倡議權上,下列那一段描述最符合現狀?」時,調查中高達44%的受訪者認為「只有部分女性積極爭取主導權、表達意見」,雖然也有近3成網友認為「大多數的女性皆積極爭取主導權、表達意見」,但這條路上,女性顯然可以走得再「喧鬧」些。

「說話」並不只是個「動作」而已,更是種「權力」與「權利」的象徵。它意味的不只是當下誰的意見能左右別人,「話語權」的意涵,在於能描述自己的經驗、發展自己的故事,並賦予後續採取行動的意義。“Listen to her voice, and raise your voice.”仔細聆聽更多「她」的聲音,勇敢喊出更大屬於「妳」的聲音,妳會改變,妳身邊的人會因妳改變,這個世界也會變得更美好、更不同!

(中時電子報)