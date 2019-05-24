警方在胡男家中查獲21株大麻。（何冠嫻攝）

胡男在自家住宅種植20多株大麻，另有494粒大麻種子。（何冠嫻攝）

警方在胡男轎車查獲空氣長槍。（何冠嫻攝）

苗栗市某民宅藏有小型新興毒品製造工廠，苗栗縣警察局苗栗分局查獲綽號「阿文」的徐姓男子涉嫌在苗栗市及公館地區販賣K他命，並且向上追查，發現其毒品皆由胡姓男子提供，並在胡家中查獲小型咖啡包製造工具，以及多株大麻，為苗栗縣首宗新興毒品製造案。

苗栗警分局報請苗栗地檢署廖倪凰檢察官指揮偵辦，在35歲的徐男家中查獲毒品咖啡包62包共259.09公克、K他命62包總重30.18公克、9.97公克梅釘，以及分裝袋10包、磅秤1台。

另，警方向上追查毒品源頭，徐男承認毒品來自34歲胡姓男子，且每販賣1包1000元可獲利100元，粗估徐男獲利數萬元。經循線追查，警方在胡男家中查獲大麻活體5株、死株16顆、大麻種子494粒、大麻花12.85公克、以及安非他命、K他命、MDMA搖頭丸等毒品共計753.49公克，另有324包K他命咖啡包、19包粉末MDMA搖頭丸、1230顆一粒眠等毒品，現場還有大麻培養皿、LED燈具、封膠機1台、導藥器、加濕氣、真空保鮮機等儼然一座小型毒品工廠，並且在胡男轎車上查獲3把空氣長槍。

警方調查，胡男平常販賣藝品，但為掩人耳目在自家住處3樓浴室種植20多株大麻，另一間房間則用來製作毒品，此為首次在苗栗查獲新興毒品咖啡包製毒工廠，而平日3樓房間皆深鎖，他與妻子黃女育有1雙年幼兒女，多在1、2樓活動，對於胡男所做所為似乎不知情，竟讓孩子們生活在充滿疑慮的住家環境。全案將依違反毒品危害防制條例販賣及意圖販賣而持有毒品罪嫌移請苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局苗栗分局長賴銘助表示，毒品害人害己，切勿心存僥倖以身試毒，警方將針對查獲毒品案件，迅速查緝上游，徹底掃蕩毒品犯罪集團。

(中時 )