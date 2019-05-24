龍華科大五專生參加2019泰國國際發明展，展現扎實技術與創新研發實力。（校方提供）

龍華科大五專生表揚大會，邀請畢業母校師長、學生家長出席頒獎，分享學子得獎榮耀。（校方提供）

龍華科技大學自104學年度開辦五專學制，現有的工科有化工、機械、電機及電子，而五專生近年來參加國內外發明展、技職類競賽屢屢獲獎，校方也為學生打造多元求學方案，除了開設課程輔導考取證照外，也有完整的就業輔導、媒合機制，畢業後即有正式職缺就業。

龍華科大校長葛自祥表示，學校擁有大學端豐富的博士師資、教學環境及實驗設備，學校並為每位五專生量身打造適合方案，提供完整一貫求學、留學及就業多元選擇。同學可選擇8年一貫碩士學位，從專一直升至研究所畢業；或是選擇4年專業訓練＋1年實習＋二技學位；也可以選擇五專畢業赴海外姊妹校2年留學，獲得國內外雙學位。

葛自祥說，龍華科大現有200多名五專生，人數雖僅占全校學生1／50，但表現絲毫不遜大學部及研究生。僅去年迄今統計，五專同學就有近60人次參加國內外發明展及競賽獲獎，包括2019泰國國際發明展榮獲2銅牌及1特別榮譽獎、2019浙台高校技能文化周創新創業計畫競賽獲一、二等獎；2018 IIIC國際創新發明競賽銀牌、2018高雄國際發明及設計展2金1銀、2018臺灣國際創新發明暨設計競賽2銅、TIRT機器人國際邀請賽獲4佳作等重要競賽獎項，充分印證龍華五專生扎實技術與創新研發實力。

此外，學校並特別為五專生開設課程，輔導其考取勞動部證照及職場所需相關認證，例如電機科開設電子元件拆銲能力認證實用級證照班，50位專一新生就有46位通過認證，具備電子零件線路拆焊技能、電子元件測試及相關檢修能力。化工科實驗課程除導入化學、化工技術士乙丙級證照術科模擬試題，並於暑假開設專業證照及英檢證照輔導班，提升同學專業技能及語文能力，目前也有多名同學取得相關證照，為未來投身職場增添保障。

龍華科大同時建立完善就業輔導與媒合機制，安排專五實習廠商說明會，學校合作廠商包括南亞科技、永光化學、亞昕科技、宏達電、友達光電、英業達、東貝光電、中興電工、華新麗華、新日興、永大機電、明通企業、黑松、義美、睿能創意等知名企業，透過與企業產學合作，畢業後無縫接軌，保證就業。

葛自祥強調，龍華科大是涵蓋工程、管理及人文暨設計領域的綜合型科技大學，2018年大專校院新生註冊率為94.39％，蟬聯全國綜合型私立科大第一名；今年二度獲得教育部高教深耕計畫逾1億元高額補助、《遠見》雜誌企業最愛大學生TOP 20調查，更是唯一入榜的私立科大，技職校院中排名僅次於北科大及臺科大兩所國立技職龍頭，充分證明該校近年來積極致力產學合作、打造學子職場黃金競爭力的卓越成效，已廣獲社會肯定。

龍華科大現有化工、機械、電機及電子等四個工科，配合教育部「五專展翅計畫」，五專前3年免學費、後2年每月有企業贊助的生活獎學金或實習津貼，在學期間學費全免，學生能安心就學，畢業後即有正式職缺就業。今年五專優先免試入學即日起至5月24日受理報名，龍華科大五專優先免試名額計有128名，詳細資訊可上網https：／／www.lhu.edu.tw／f／f2_8.html查詢。

(中時 )