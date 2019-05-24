奧塔薇亞史班森原本是小鎮上一名獨來獨往的大媽。（UIP提供）

電影《恐怖大媽》由奧塔薇亞史班森飾演大媽「蘇安」，是個深受過去創傷折磨的孤僻女性恐怖角色。蘇安的可怕行徑出自於毀滅性的痛苦，魔鬼的外皮下是個破碎的女孩。

奧塔薇亞與一群年輕演員共事，活力十足、充滿幹勁，她說：「這些孩子都好有魅力、好有才華，相處非常融洽，看著這群年輕演員合作無間，他們真的很棒。」奧塔薇亞認為黛安娜席爾弗斯是顆明日之星，「黛安娜的美令人耳目一新，是電影界的重大發現，她的清新氣質讓我想到《麻雀變鳳凰》裡的茱莉亞羅勃茲，一看到她演的瑪姬，你馬上就會想站在她那邊。」

黛安娜則說：「能跟奧塔薇亞這麼厲害的女演員合作真是太讚了，她好熱情，而且她在試鏡過程中為我爭取。遠遠看奧塔薇亞準備感情戲真的很有意思，她收放自如的表演真的很厲害，我感覺自己像是來上學，每天都從她身上學到好多好多。」

故事敘述奧塔薇亞史班森所飾演的蘇安，是俄亥俄州寧靜小鎮一名獨來獨往的大媽。一天，剛搬來鎮上的少女瑪姬（黛安娜席爾弗斯 飾）拜託大媽幫她和朋友買酒，蘇安於是逮到機會結交這群毫無戒心的年輕朋友。她邀請這群青少年到她家地下室喝酒狂歡，這樣一來他們就不必擔心酒駕被逮，但是她也訂下一些規定：其中一個人必須不喝酒保持清醒、不准罵髒話、不准到她家樓上、大家都要叫她「大媽」。 然而大媽一開始的熱情好客逐漸變調為一種變態著迷。電影31日在台上映。

(中時 )