今全台多雲到晴，中南部高溫上看31度，不過，氣象局副局長鄭明典指出，下周一鋒面靠近，周二第四道梅雨鋒面通過台灣時，仍會有強降雨，氣溫下降，且持續到周四。據中央氣象局預測，下周二、三與今最大溫差12度。氣象專家彭啟明說，梅雨鋒面靠近，要留意對流發展，伴隨強風、閃電雷擊。

氣象局副局長鄭明典說，下周一鋒面靠近，下周二起第四道梅雨鋒面通過台灣時，氣溫下降，會有強降雨，且持續到周四，至於「520」（第三波梅雨）與「528」第四波梅雨哪個強，目前還無法預測，但520水氣少，降完雨後就沒了，528水氣多，降完雨後又來一波，會持續下雨。

根據中央氣象局預測，下周二、周三鋒面通過台灣時，東北風也會增強，北部及東北部又將再度轉涼，早晚低溫約19、20度，白天高溫則在23到25度，請留意。

氣象專家彭啟明說，下周二起的梅雨鋒面，屬於移動型系統，要留意在不穩定的環境下，會有對流發展，伴隨強風、閃電雷擊，到周三才會緩和，而鋒面後面則是吹東北風，周三會稍轉涼，周四五回溫轉晴。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象老大洩天機」專欄中表示，梅雨鋒面附近，「大氣不穩定度」較其他季節高，常有「中小尺度對流系統」在其中發展，至於在何時、何地會有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)？又會有多大的降雨量？還須氣象局啟動「即時預報」程序，即時發布。

(中時電子報)