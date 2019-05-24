一位網友在「韓國瑜後援會」PO出多張鳳山區五甲道路照片，感謝辛苦的工作人員，讓凹凸不平龜裂的路，一夜路平了。(資料照/韓國瑜後援會)

一位住高雄的韓粉在FB社團表示，自從韓當選後他就不曾發文，韓就職5個月來，他卑微的想說:「我家前面的小巷子路平了，20幾年來唯一欣慰的事。」他說，請不要忽略隱藏版韓粉的威力，平常不發言是因為不想浪費腦力。(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜自從說出「Yes,I do 」三個字後，來自綠營、藍營的攻擊砲火更加猛烈。一位住高雄的韓粉在FB社團表示，自從韓當選後他就不曾發文，韓就職5個月來，他卑微的想說:「我家前面的小巷子路平了，20幾年來唯一欣慰的事。」他說，請不要忽略隱藏版韓粉的威力，平常不發言是因為不想浪費腦力。其他人也附和「沒錯！隱藏版的力量是非常震撼的。」

最近韓國瑜不僅腹背受敵，已經是四面楚歌的境況，來自綠營、藍營的攻擊砲火十分猛烈。一位住高雄的韓粉在「韓國瑜後援會」發文說，「小弟自韓總當選之後就不曾發文。市長就職至今剛好滿五個月。小弟卑微的想說:這五個月來…我家前面的小巷子路平了，(五甲一路XXX巷），二十幾年來唯一欣慰的事。這讓我沒有支持韓市長的理由嗎？」

發文者說「請不要忽略隱藏版韓粉的威力，平常不發言是因為不想浪費腦力，但請不要小看…有韓即投的決心！

發文者最後說「1450請退戰，我不網路迎戰，因為我是平凡高雄市民(鳳山區)，要戰?現實來戰！」

其他人留言贊同「沒錯！隱藏版的力量是非常震撼的加油！！！」、「市民的心願很小，也很容易滿足。誰把市民擺前面我就支持誰。xddd」、「我每天都騎在有韓市長鋪設道路的地方前往工作，第一次看到有人把這樣子的道路用心在做，是以前綠色執政時期從未見過的，所以更讓我由內心深處對韓市長燃起敬意」、「隱藏版的力量更強大」、「隱藏版韓粉真的很多！尤其是我們南部人都靜靜地支持著！」、「我是只會按鑽的高雄隱藏版韓粉」、「我也是鳳山人，跟您一樣的思維喔，加油」。

有一位高雄韓粉也補充「原本我家旁邊的高速公路下的隧道，白天暗暗的，沒有開隧道上的燈，學生會走、推娃娃車的媽咪也會走，覺得危險；前一陣子，開始白天晚上一直都亮著，很讓人安心，韓市長真的是太用心了，很讓人感動。」

(中時電子報)