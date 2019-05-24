端午吃粽，是中國人兩千多年前留下來的傳統。不少人用吃粽子紀念戰國時代愛國詩人屈原，吟詠著：「舉世皆醉唯我獨醒，舉世皆濁唯我獨清。」不過，更多數的人則是思思念念那米香餡濃的美味滋味。

【創新口味PK傳統美味 豐富味蕾精彩端午】

農曆五月五日端午節對許多家庭來說真是少不了吃粽子，儘管粽子平常時也都有在賣，和它同為近親的油飯更是常常有，但是，星級飯店主廚、傳統老店掌櫃總是會在端午想出新口味的粽子，讓饕客光想就口水直流，巴不得一口接一口，享受一年一度難得的傳統美食新風味。

由徐雪芳總經理領軍選品的遠東百貨看中創意與質感，用料一定要精緻、風味肯定要出眾。可以發現2019年的名粽以海味取勝，還有不少創意驚喜的想法讓人耳目一新，就要大力推薦給消費者。

超人氣《鮮美海味》

【遠百獨家】 香格里拉台北遠東大飯店/粽情海陸禮袋

端粽傳情，盡享海陸，甜粽翹楚，香宮和上海醉月樓齊獻端午美粽，創意與經典一袋在手，美味又食尚。粽情海陸禮袋含極鮮美味的鮑魚海鮮粽、評比常勝軍筍尖火鴨粽，贈禮首選五福粽，和兩顆甜粽翹楚紫米奶黃粽。鮑魚海鮮粽精選32頭鮑魚是大亮點，還有大閘蟹粉頂級食材相輔相成，使食材的精華與香氣融入米飯中，口口都讓人意猶未盡。

粽情海陸禮袋5入1,000g建議售價1,388元。

保存方式：冷藏保存5度C以下7天、冷凍保存-18度C以下45天。

【遠百獨家】 香格里拉台北遠東大飯店/粽情海陸禮袋

【遠百獨家】 香格里拉台南遠東大飯店/FED府城極品粽禮袋

FED府城極品粽禮袋內含龍蝦海鮮粽、醉月剁椒虱目魚粽、眷村牛三寶粽。龍蝦海鮮粽精選澳洲龍蝦、九孔活鮑、花生、鹹蛋黃等食材，鮮美與海味的碰撞，產生令人垂涎的好滋味。醉月剁椒虱目魚粽啟用醉月樓特製剁椒醬，使用高粱酒、蘋果醋醃製朝天椒、青紅椒、蒜頭使其入味後切細包進粽內，食用時剁椒香氣濃厚與辣味溫和不刺激，加上在地飼養虱目魚只取魚肚入粽。

FED府城極品粽禮袋3入建議售價1,100元。

保存期限：冷凍45天

香格里拉台南遠東大飯店龍蝦海鮮粽

晶華酒店/壽喜燒和牛粽禮盒

與日本百年餐飲集團柿安客座、引進百年傳承壽喜燒醬汁秘方搭配薄切頂級日本和牛，與黃金比例圓尖糯米及壽喜燒必搭菇類、洋蔥，讓人一口一口欲罷不能。

壽喜燒和牛粽禮盒3入建議售價980元

保存期限：冷凍30天

晶華酒店壽喜燒和牛粽禮盒

台北喜來登/廣式雙味粽禮盒

內含臘味鮑魚粽和黑松露藜麥鮑魚粽各兩顆。臘味鮑魚粽嚴選經典臘味：臘腸、肝腸、臘肉，巧搭香滷彈嫩鮮鮑，陳香臘味與鮮美鮑汁完整滲入米粒，拌入清香綠豆仁更添鬆綿細緻食感。黑松露藜麥鮑魚粽使用法國黑松露醬拌入健康養生穀米－藜麥，馥郁野蕈香氣與鮑魚鮮味交織緊扣，油潤鴨蛋與黃金干栗鹹香回甘，粵味獨具匠心之作。

廣式雙味粽禮盒兩款口味各兩顆，4入建議售價1,280元。

保存方式：冷凍30天

台北喜來登廣式雙味粽禮盒

【遠百獨家】 華泰王子大飯店/粽意九華保溫提袋組

內含XO醬烏魚子粽X3和桂圓紅豆豆沙粽X3

粽意九華保溫提袋組6入建議售價880元

保存方式：冷凍30天

華泰王子大飯店粽意九華保溫提袋組

超精選《創意激盪》

台北亞都麗緻大飯店/天香功夫八寶鴨腿粽

天香樓行政主廚楊光宗，不僅對杭州料理擁有紮實功力，更以對食材的瞭解及創意概念，讓天香樓延續傳統，同時接軌國際飲食風潮，更帶領團隊榮獲2018台北米其林指南一星肯定。天香功夫八寶鴨腿粽以去骨的鴨腿夾入包含南非新鮮鮑、烏參、花膠、虎膝、鱔背、栗子、蓮子…等多種食材的糯米飯精緻而成。

天香功夫八寶鴨腿粽適合2到4人享用，建議售價980元。

保存方式：冷凍6個月

台北亞都麗緻大飯店天香功夫八寶鴨腿粽

鴨迷/一品鴨肉粽

深耕百年傳承四代的養鴨經驗，產地到餐桌的實踐者，由種鴨孵蛋、產地飼養、合法人道電宰、肉品加工，全環節一條龍作業，嚴謹把關食品衛生與安全。打破傳統食材研發獨一無二御鴨香粽。特選台灣長糯米、埔里鈕扣菇 、西螺紅蔥頭、雲林台農11號落花生、台野嚴選溫體鴨肉、鹹紅土醃蛋黃等。用料精彩、真材實料，美味無添加，給您滿心滿意大滿足。

一品鴨肉粽一盒6入建議售價399元

保存方式：冷凍12個月

鴨迷/一品鴨肉粽

《貼心好禮送給你》

即日起到2019年母親節購買《母親節禮品首選》專刊有加碼優惠：

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※以上活動內容以店內公告為主

《精選名粽哪裡買？》

即日起在全台遠東百貨異國美食館「FE21' World Gourmet」專櫃販售。

(中時電子報)