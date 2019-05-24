台灣同性婚姻開放結婚登記首日，不少同志伴侶一早就到前往戶政事務所「搶頭香」登記結婚，過去就曾舉辦婚禮的知名作家陳雪和早餐人、雅婷與美瑜等同性伴侶也都前往登記，男同志伴侶小銘與小玄是首位於信義區戶政事務所完成登記的新人，不少同志伴侶身分證上終於有配偶欄，激動的說「我們真的結婚了！」

7年前就舉行過佛化婚禮的雅婷與美瑜，今天一早就到信義區戶政事務所辦理登記並換發身分證，「謝謝妳嫁給我！」美瑜表示，雖然雙方早就認定彼此互伴終身，如今可以得到法令的認可，謝謝曾經一起為同性婚姻努力過的大家，讓同性伴侶登記結婚不再是夢。

「剛剛辦手續只要3分鐘，但這條路我們卻走了10年！」2009年就舉辦婚禮的知名作家陳雪和早餐人，2人今早完成登記後有感而發，特別穿著當時拍照的婚紗前往登記。

劇場人鵬鵬和大資則身穿白色西裝前往戶政事務所完成登記，2人不約而同表示，2人來自中台部保守的家庭，一路走來感謝雙方父母親的支持，讓他們如願等到可以正式登記結婚的一天，大聲宣布「我們結婚了！」

(中時 )