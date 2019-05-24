洋基近日勢不可擋，24日完成對金鶯的4連戰橫掃，獨霸美東王座。先發投手田中將大6局僅失1分，然而牛棚放火讓洋基差點功虧一簣，中繼投手霍德(Jonathan Holder)砸掉田中的勝投，所幸最後一局靠滿壘保送擠回致勝分，以6-5贏球。

此役砸鍋的依舊是金鶯「東尼」吉文斯(Mychal Givens)。9局上洋基一開始就兩出局，看起來沒什麼希望。結果桑契斯(Gary Sanchez)出來代打敲安，碰上吉文斯連續保送，就這樣滿壘了。希克斯(Aaron Hicks)奮戰到滿球數也獲得保送，讓洋基取得超前分。吉文斯面對7位打者，居然4次投到兩好三壞，被洋基球員的選球功力欺負好玩的，希克斯最後輕蔑地甩棒上壘。

麻煩的是洋基又陷入去年的先發輪值困境。左投沙巴西亞(CC Sabathia)和派克斯頓(James Paxton)都掛傷兵，傑哈普(J.A. Happ)表現不佳，現在全靠超級菜鳥哲曼(Domingo German)和田中將大撐住。哲曼十分英勇，自責分率2.60與9勝1敗儼然是新王牌，田中將大自責分率2.94狀況極佳，但是很倒楣只有3勝3敗。

派克斯頓最近開始投復健賽，沙胖大概要休養10天。接下來客場3連戰碰上最弱的皇家，洋基可能把牛棚的格林(Chad Green)和霍德搬出來頂替先發。霍德自責分率4.88，格林12.41都不太理想，但也是沒辦法的事。然後月底就要跟紅襪4連戰了，到時候再不湊齊先發就會很吃力。

(中時電子報)