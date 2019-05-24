前行政院長賴清德24日接受廣播《台灣羚聲》專訪時表示，1124之前賴院長從沒想過選2020總統的事，但1124民進黨大敗後，他才開始認真思考民進黨大敗後的台灣未來，面對黨中央對初選辦法的一再變動，賴認為這就是「拖」，他堅持黨內完成初選，才有辦法讓人民再度回想執政者過去的功與過，和挑戰者的比較，挑出最好的人選。

賴清德表示，他在幫郭國文立委補選時，看到支持者的冷漠，「民進黨只剩下一口氣，請大家不要轉頭離開，拜託大家留下來」，拼命為郭國文輔選，也終於成功為民進黨止血，不過，他更擔憂未來黨的誠信問題，因此提出，民調唯有賴勝韓，韓勝蔡的情況下才會堅持參與大選。

主持人比喻民進黨至今選不出到底要蔡還是賴出馬，就像是「一對夫妻要離婚，小孩子不知道要跟爸爸還是媽媽」，讓支持者無所適從，而賴清德的出馬是否代表蔡英文總統做不好？賴並不認同這樣的說法，他說民主政治都要經過初選推出最好的人選，「每個國家都有自己的政黨，都有希望未未國家扛起責任。」過去大家一起承擔，希望未來能更好才想出來選。

「賴清德或蔡英文出來帶領台灣，哪個比較好？」賴要民眾思考這個問題就可，318時蔡英文民調低迷，在此環境下，賴說很多人勸進他，要他要出來承擔，「我是因為對這塊土地的使命感，不願若民進黨總統輸了、立委席次大量減少，影響的不僅是民進黨而已」。

「若質疑我誠信，曾在台南市長、行政院長任內曾說過不跟蔡總統競爭，我都尊重」，但要大家了解，1124後外傳「民進黨有許多重量級人士問他要不要選？」賴說，沒這回事，這是謠言，沒人問過。

賴清德說，3月8日蔡總統到台南，他請總統吃飯，蔡並未問他要不要選總統，「蔡沒問我，我怎麼回答？」這兩個月來，他認為自己是君子之爭，沒有攻擊蔡總統，也希望他的支持者不要攻擊對手，但很多流言說他沒有誠信，讓賴很無奈。

兩個人選登記，讓國家主人選擇誰代表民進黨出征，賴清德不認為民進黨因此而分裂，「會因初選而再度凝聚共識」，但要根據公正的辦法選出人選才能服眾，不過初選辦法修改應該要等下次再實施，522他到民進黨中執會在中場休息時間，問他有沒有想法？賴才提出方案。

「若我沒出來登記，民進黨會一片死水」，賴清德說，他希望蔡也能坦然面對初選，台灣贏才是最重要的，兩人會合作嗎？他說，民主國家體制，蔡總統能把總統做好，就是最好的輔選。

(中時 )