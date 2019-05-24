立法院日前三讀通過同婚專法草案，5月24日第一天起開放同志結婚登記，邢小姐與梁小姐帶著6個月大、用自己的卵子做試管嬰兒的女兒來登記，二人高興親吻女兒。（黃國峰攝）

立法院日前三讀通過同婚專法草案，5月24日第一天起開放同志結婚登記，南屯戶政事務所為了顧及隱私，特地安排在「疼您櫃檯」處理。（黃國峰攝）

立法院日前三讀通過同婚專法草案，5月24日第一天起開放同志結婚登記，邢小姐與梁小姐帶著6個月大、用自己的卵子做試管嬰兒的女兒來登記。（黃國峰攝）

可以合法同志登記結婚，交往17年的阿比與蘇摩，來南屯區戶政事務所辦理，並帶著彩虹旗來開心揮舞，表示因為在法律上有合法的關係，所以未來在醫療上，另一半也可以參與決定。（黃國峰攝）

立法院日前三讀通過同婚專法草案，5月24日第一天起開放同志結婚登記，中市南屯戶政事務所24日上午已陸續接待了4對同志伴侶登記，大夥帶著緊張的心情及幸福洋溢的笑臉來此，都說努力了這麼久，終於可在法律上合法的結婚，既緊張又興奮。

第一對來登記的是交往6年的郭小姐及謝小姐，表示看著身分證上的配偶欄填著雙方的名字，感覺好不真實喔！而交往17年的阿比與蘇摩，帶著彩虹旗來開心揮舞，並展示結婚證書及親吻放閃，表示終於可以在法律上與對方有合法的關係。

另有交往10年的邢小姐與梁小姐帶著自己才6個月大的女兒來登記，等待櫃檯作業期間，一家人親密互動，瀰漫著幸福洋溢的氣氛，羨煞許多旁人，邢小姐說，她們交往10年，因為看到朋友在日本做試管嬰兒成功，所以她們去年也去日本大阪做，順利生下女兒，是我的卵子，由梁小姐懷孕，是我們愛的結晶。

台中市南屯區戶政事務所表示，我們就按照日常作業、平常心，今日有4對預約，但為了顧及隱私，特地安排在「疼您櫃檯」處理，也安排資深戶政人員協助登記。

(中時 )