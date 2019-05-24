三月霪雨造成西瓜內部爛掉。（周麗蘭攝）

二崙鄉、崙背鄉西瓜裂果嚴重，農委會公告雲林縣西瓜為天然災害現金救助地區，但多數瓜農都已採收完畢，無法獲得認定，但坊間盛傳「崙背鄉西瓜災損申報案件全數核准」，農業處鄭重否認。

縣府表示，經與崙背鄉公所相關單位洽詢，確認本次災害受理期限至108年5月20日止，公所案件剛剛受理完畢，派員逐筆勘查作業，案件仍在核定，並無全數核准之說。

最近地方流傳「崙背鄉辦理108年三月霪雨（遲發性）西瓜災損，申報案件全數核准」，其他鄉鎮民眾也要求比照辦理。

農業處長張鴻猷表示，農作物損害程度的判定是依據農委會與臺中區農業改良場編訂的「農作物天然災害損害率客觀指標」辦理必定公正，較難判定的作物，縣府每次都辦理災害工作說明會，邀集農業改良場專家協助指導判定的標準。

張鴻猷強調，每當天然災害發生後，縣府及公所同仁必定盡全力為農民爭取該有的權益，確保農民的收益，這次有人散播不實訊息，造成農民對公部門的不信賴，深感遺憾及譴責。

(中時 )