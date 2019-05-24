最新統計 同婚件數已達166對 新北最多 11:202019/05/24 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 同婚專法上路，內政部最新統計，上午到10點為止，全台同婚對數已破百，達到166對，新北38對最多，而台南市則是拔得頭籌，首對新人8點就完成結婚。 內政部表示，同婚專法上路，截至上午10點，全國辦理同性伴侶的結婚對數共166對，其中男性50對、女性116對；按縣市別觀察，以新北市38對最多，高雄市31對次之，台北市30對第三。首對新人於台南市安南區上午8點登記完成。 (中時 ) #同婚 #新北 #對數 #台南市 #新人 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北南京交流 活絡地方經濟 04:102019/05/20 地方新聞 蔡明亮兌現承諾 〈牽手〉慶同婚合法 04:102019/05/20 娛樂新聞 524同婚登記 內政部：已做好準備 11:302019/05/20 政治 豪雨襲新北 災情破百件 14:262019/05/20 社會 同婚通過嚷天下大亂 女星爆切身之痛喊話「不要XX」 14:272019/05/20 娛樂 豪雨狂炸新北 公路總局派員駐點巡查 16:042019/05/20 生活 豪雨狂炸新北 公路總局派員駐點巡查 15:462019/05/20 生活 新北廠商赴深圳 狂吸1100萬 04:102019/05/21 地方新聞 不批挺同執政黨 卻糟蹋打仗同志 04:102019/05/22 政治要聞 春遊加碼 新北百間住房免費抽 11:122019/05/23 生活 政治熱門新聞 不甩好友說...楊秋興轟韓害揹黑鍋 王淺秋曝真相 - 政治 開槍之人呼之欲出？港媒：韓心裡有數 - 政治 辣妹偷拍野生馬英九 馬一個動作回應 - 政治 韓殺手鐧在這？網：民調會再衝一波 - 新聞 遭黃光芹爆料設局出賣楊秋興 韓國瑜回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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