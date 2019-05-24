王凡（右）與彭曉盈在24日上午9點15分拿到新的身分證，成為新竹市首對完成登記的伴侶，曉盈並數度感動到落淚，王凡心疼的趕忙安慰。（陳育賢攝）

同婚登記首日開心完成登記的兩對新人，左起彭曉盈、王凡與田翊廷、黃佩茹。（陳育賢攝）

同婚登記首日，新竹市有6對伴侶預約在24日登記，其中，王凡與彭曉盈在上午9點15分拿到新的身分證，成為新竹市首對完成登記的伴侶，相伴20年的王凡與曉盈說，她們在意的不是身分證上的配偶欄，而是最實質的法律權益，這是兩人希望給對方的保障。

相知、相戀、共同生活20年的王凡與曉盈，上周在立法院3讀通過同婚法之後，即向新竹市東區戶政事務所預約登記，今天上午9點兩人在友人的陪同下準時到場登記，戶政事務所特別在等候區布置了「I LOVE YOU」氣球拱門提供新人拍照。

拿到新的身分證的王凡與曉盈說，這一刻起對方就能真正享受到法律的保障，其實，1只結婚證書或是身分證上配偶欄上的名字對她們來講不重要，重要的是法律的權益她們也可以享受得到。

曉盈說，她們從19歲就在一起了，除了第1年的「不穩定」期之後，後面的19年都相知相惜相愛的共同度過，年輕的時候根本不在乎那只證書或婚姻登記，但隨著年紀越來越長以及生活上碰到的一些狀況，開始覺得有法律保障真的很重要。

她說，像是生病看醫生，對方不能簽字，幫對方提款可能被告侵占，買保險、買房子、買車子，全部都是問題，隨著年齡增長，兩人都開始在為對方作打算，更擔心萬一其中1人先走了，另1人該怎麼辦？過去真的感覺很無力也無助，很開心現在所有問題都得以解決。

隨後完成登記的是田翊廷與黃佩茹，兩人則是在4年前開始交往，還好，兩人交往過程中，沒有受到什麼阻力，很開心能在首日就完成登記。

而新竹市政府今天上午也特別在護城河水岸上最新的地標「微笑」與「幸福」盒子廣場，為兩對同性伴侶以及也在今天完成登記的市議員劉崇顯夫婦，舉辦「524打開幸福迎接愛」露天婚禮，為新人們祝福，場面相當浪漫溫馨。

(中時 )