雲林縣麥寮鄉長蔡長昆（右）兌現政見，把生育津貼從1萬元提高到3萬元，親自發放傳單告訴鄉民這項好消息。（許素惠攝）

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆（左）發放生育津貼提高到每人3萬元的宣傳品。（許素惠攝）

少子化，力拚提高生育率，位處農業縣的雲林縣麥寮鄉今年起將生育津貼從1萬元提高到3萬元，居全國300多個鄉鎮市之冠，鄉長蔡長昆24日上午向鄉民宣告這項好消息，鼓勵大家多多生產報國。麥寮鄉今年元月到5月有167個新生兒，共發出501萬元。

蔡長昆親自發送宣傳資料給到公所洽公的鄉民，其中不乏阿公阿嬤，請老人家將這項利多消息帶回去，鼓勵兒孫多生。

蔡長昆指出，該鄉生育津貼原本1個1萬元，他提出提高到1人3萬元的競選政見，把去年代表會通過的今年預算，在4個月內就全部發罄，經向代表會提出追加減預算獲通過，回溯補發給只領到1萬元的新生兒家長，希望這項政策能對提升生育率有幫助。

76歲的鄉民許老潭覺得3萬元還可以，如果能更多更好，因為農村很多人自己要生活都不容易，養一個小孩更困難，光是尿布就很驚人，若能栽培孩子免費念書最好。

洪小姐的二兒子才滿周歲，問她會不會因為生育津貼提高到3萬元，還有縣政府的1萬5000元，加總4萬5000元，想再生第3個？她思考了一下說「考慮」。

麥寮鄉公所社會課長方彥博表示，該鄉平均每年有450個新生兒設籍，今年元月到5月22日止，共有167位新生兒、發放了501萬生育津貼。

蔡長昆說，他兌現政見把生育津貼從1萬提高到3萬元，是全國各鄉鎮市最高的，未來財源若沒問題，不排除再提高。

(中時 )