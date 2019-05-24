【LIVE】黃光芹再槓韓！臉書怒嗆回答請用心

資深媒體人黃光芹昨晚在臉書發文批評高雄市長韓國瑜花天酒地，「手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？」韓國瑜今受訪時再度駁斥，「我心裡面完完全全有一把尺，在喝酒過程中，他說我手放哪?我喝酒當然手放酒杯上。」至於帶小姐出場，他說「當然沒有，他有證據他可以舉出來。」

資深媒體人黃光芹再批評韓國瑜上酒廊，痛批「手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了没有？你到中國大陸，真只是讀書，都沒有玩嗎？我熟悉的立法院資深立委老早就告訴我，你不只吃喝賭，還有呢？你賭的時候，都跟哪些人一起？在哪個招待所？賭多大？別人說的不算，你自己說，是怎麼個花天法」？

對此，韓國瑜昨接受記者採訪，他表示，「誰承認自己年輕的時候放縱？我本人說出來的！是誰說選立法委員找不到心中的方向，是我自己說出來的，我為什麼一年前在媒體公開承認？因為我是有反省力的人。我自己公開說出來的，因為再選第三屆立委法委員，我找不到方向，所以我不選了。大家可以去查，自動放棄選立委的，非常非常的少。因為我有反省力」。

韓國瑜今日受訪再度被問到黃光芹的說法，他說，「我心裡面完完全全有一把尺，在喝酒過程中，20多年前當民意代表我自己知道，他說我手放哪?我喝酒當然手放酒杯上，打麻將手當然放麻將上。」

韓國瑜說「講這個我不理解是什麼意思，黃光芹女士應該有明確的證據出來，我真的不理解，黃光芹女士是什麼意思?我自己認為我們喝酒就是喝酒，跟幾個好朋友一起快快樂樂，大聲聊天大聲歡笑，我很喜歡這種感覺，跟幾個好朋友，一起喝酒我認為是很快樂的事情。」

記者詢問黃光芹控帶小姐出場，韓國瑜說「當然沒有，他有證據他可以舉出來。」

至於楊秋興老縣長控恩將仇報，韓國瑜說，楊秋興老縣長，我們徵詢過很多高雄台商在大陸，楊前縣長很關注這塊，希望服務廣大的高雄台商，以及其他台商。第二個很多台商現在想要回高雄投資，很多是高雄子弟，願不願意回來高雄，楊前縣長可以擔負很大的功能，我們交換意見時，楊對做高雄兩岸小組副召集人，他有很高的熱情，這方面我覺得大家可以繼續攜手來打拚。我覺得楊秋興縣長大家都還是好朋友，都在高雄，有什麼事情都能溝通，市政府還是很感謝他。

(中時電子報)