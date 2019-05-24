同婚今天開跑，花蓮今有4對同志前往登記，育有2子的美秀與威利交往3年，2人早有結婚念頭，終於等到花蓮開放登記，美秀說，想要給彼此法律保障，雖雙方家長仍不太同意，但國三兒子的貼心祝福，令兩人非常欣慰。

美秀與威利是相識 10多年的好友，3年前2人決定攜手同行，在民風相對保守的花蓮，美秀坦言確實有不少反對，尤其是父母的反對，登記後要存錢並說服父母，計畫2年後補辦婚宴；美秀說，開放登記，有詢問過國三兒子的意見，兒子說「媽媽幸福就好」，兒子的祝福對他們來說非常珍貴。

美秀（左）開心與威利登記。（張祈攝）

另一對來自玉里的同志新人小溫與小恩愛情長跑8年，2人在玉里經營咖啡廳，今特地穿著工作服來登記，結婚書約上由父母擔任證人，小恩說，認同自己是同志後，本以為永遠沒辦法踏入婚姻，這幾年社會對同婚的接受度提高讓他們看到希望，今天終於來登記，兩人異口同聲說「很緊張」。

小溫（左）與小恩（右）愛情長跑8年，2人在玉里經營咖啡廳，今特地穿著工作服來登記，結婚書約上由父母擔任證人。

去年就辦理婚宴的男同志李緯及王亞森今天盛裝出席登記，相隔一年終於等到合法登記ㄝ王亞森說，終於真正有屬於自己的家，勇敢堅持自己未來，高喊「我們沒有不一樣」也感謝親朋好友的支持。

李緯（左）及王亞森（右）今天盛裝出席登記，他們去年已經舉行婚宴。（張祈攝）

花東彩虹嘉年華今8時在花蓮戶政事務所舉辦「花蓮戶政大集合活動」，近30名志工陪伴同志新人辦理登記，也邀請陳文珊牧師、支持民眾到場為新人祝福、獻唱，現場擺放鋪上「彩虹毯」，氣氛溫馨，今早總計有2對男同志、2對女同志前往登記。

花東彩虹嘉年華今在花蓮戶政事務所門外鋪上「踩紅毯」，陪伴新人前往登記。（張祈攝）

(中時 )