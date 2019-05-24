前空軍劉姓醫官前年假意請女兵喝奶茶，卻在當中摻入FM2等藥物，再假借按摩舒緩不適為由，攙扶女兵躺上病床後加以猥褻；最高法院維持二審判決，斥責劉男利用長官部屬關係，使管制藥品強制猥褻女兵，依欺瞞方式使人施用毒品罪將他判刑4年6月定讞。

已遭強制退伍的劉男，服役時駐地在台南基地，不定期支援澎湖馬公基地醫務所勤務，在2017年12月23日上午11點，乘被害女兵到餐廳打飯之際，偷偷將半顆FM2及1顆使蒂諾斯摻入奶茶中拿給女兵喝，半小時後她藥效發作全身無力，劉男表示可替她按摩穴道以舒緩不適症狀，她不疑有他因而應允。

判決書記載，女兵喝下奶茶後藥效開始發作，出現全身無力頭暈想吐症狀。劉假意好心攙扶女兵至醫務所病床上休息，並聲稱可替她進行按摩穴道舒緩身體不適，女兵因信任對方是專業醫官，便同意劉男替她按摩，劉男便順勢將女兵蓋在身上的被子移開，從腳底一路摸到大腿及大腿根部。

女兵當下覺得有異，立即制止劉男繼續按摩，但劉男竟不罷手，還強行脫女兵褲子到腳踝處，隔著內褲來回撫摸女兵下體，另一隻手伸入女兵上衣搓揉胸部。

女兵當下曾用腳踢開劉男，也出言喝斥：「不要再按了！」，但劉男色膽包天，還躺到女兵身旁，用下體摩蹭女兵大腿，更企圖脫掉女兵內褲，但遭到女兵反抗，奮力穿回內褲並以毯子裹住身體，這時劉才放棄。

劉男離開後，女兵趕緊打電話給男友哭訴求救，隨即向上級通報並向憲兵隊報案，同時陪同女友驗尿。

台南地院將劉男依加重強制性交未遂罪判刑5年10月，但台南高分院認定劉男只構成強制猥褻罪，但他因誘騙女兵施用毒品須被依違反陸海空軍刑法加重究責，將他判刑4年半，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )