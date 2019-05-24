PUT 'EM AWAY, P! pic.twitter.com/xzFXqY8w15 — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年5月24日

攸關誰能聽牌的東區冠軍賽G5，24日在公鹿主場進行，靠著里歐納德貢獻35分、9助攻與7籃板，以及席亞卡最後16.3秒關鍵雙手暴扣，暴龍105比99逆轉擊敗公鹿，搶先取得3勝2敗聽牌優勢，G6將於26日回到暴龍主場進行。

回到自家主場續拚的公鹿，一開賽就靠「雙衛」布雷索、布羅格登兩人火力，打出14比3猛攻，也讓暴龍措手不及，儘管鮑威爾、范維利特兩名板凳表現還算步錯，一度幫助暴龍追到個位數，可惜打完首節，暴龍仍以22比32落後。

可是公鹿次節一開始進攻陷入當機，讓暴龍趁機打出誇張16比2反撲，竟然一度反以38比34超前，幸好阿提托康波及時復活，用一記三分球重新喚醒公鹿隊友，幫助公鹿打完上半場，仍以49比46領先，阿提托康波上半場摘13分。

儘管下半場開打沒多久，阿提托康波就遭里歐納德抓傷臉頰流血，仍帶領公鹿打出14比2，一度擴大領先到12分，不過暴龍再次反撲，除了里歐納德，范維利特也接連投進三分外現，幫助暴龍打完前3節，追成72比75的緊張局面。

里歐納德末節一度連取8分，帶起暴龍10比0攻勢，一度取得89比81領先，不過公鹿逐漸追上，靠著馬克蓋索最後34.7秒兩罰中1，暴龍仍以100比97領先，接下來布羅格登竟然發生致命的掉球出界失誤，拱手把球權交給暴龍。

想要故意犯規的公鹿，竟讓席亞卡莫名其妙在禁區獲得完全空檔扣籃機會，讓他最後16.3秒扣進關鍵兩分，讓公鹿總教練布登豪瑟氣到衝進場內抗議為何故意犯規不吹，接下來米德頓三分匆促出手沒進，羅瑞兩罰俱中穩住暴龍勝局。

暴龍得以作客擊敗公鹿，取得東決3連勝的功臣，除了里歐納德，就是先前表現低迷的范維利特，他三分球投9中7，替補攻下21分，羅瑞17分、6助攻與7籃板，席亞卡14分、13籃板；公鹿則以阿提托康波24分、6籃板及6助攻較佳。

(中時電子報)