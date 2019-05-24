美國政府禁止華為向美國企業採購零組件和技術，而被納入鴻海旗下的夏普（Sharp）今天正在調查供應華為的電子零件，是否屬於出口管制禁令範圍。

日媒報導，因為美國政府禁止華為向美國企業採購零組件和技術將中國通訊製造商華為放入出口管制「實體清單」，夏普表示要調查目前提供給華為的電子零件等是否屬美國政府所規範對象並想出政策因應。一般認為，夏普有可能因為這個原因停止與華為交易。

不過夏普提供給華為的電子零件等，並非足以對夏普業績造成大影響的金額。

(中時電子報)