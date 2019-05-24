夏普調查與華為交易 是否屬美禁令範圍 11:032019/05/24 中時電子報 陳舒秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國政府禁止華為向美國企業採購零組件和技術。(圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府禁止華為向美國企業採購零組件和技術，而被納入鴻海旗下的夏普（Sharp）今天正在調查供應華為的電子零件，是否屬於出口管制禁令範圍。 日媒報導，因為美國政府禁止華為向美國企業採購零組件和技術將中國通訊製造商華為放入出口管制「實體清單」，夏普表示要調查目前提供給華為的電子零件等是否屬美國政府所規範對象並想出政策因應。一般認為，夏普有可能因為這個原因停止與華為交易。 不過夏普提供給華為的電子零件等，並非足以對夏普業績造成大影響的金額。 (中時電子報) #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 暫停授權給華為 Google回應：現有設備可續用Google Play 12:252019/05/20 科技 電子類股指數、成交值、占比三創新低 15:462019/05/20 財經 霸氣！任正非：華為不需要美90天寬限期 09:542019/05/21 國際 Google暫停授權華為 官方回應都避談新機命運 14:202019/05/21 科技 華為手機從此不能用Gmail？大錯特錯了 15:112019/05/21 科技 Google不授權 未來華為手機到底能不能買？ 15:592019/05/21 科技 政院認台代工安全 三星未必得利 04:102019/05/22 財經焦點 NCC要求華為總代理 定期回報善後服務 04:092019/05/23 財經要聞 網傳華為自研系統最快秋天報到 可相容安卓 17:282019/05/23 科技 停售華為 業者應自行評估風險 04:102019/05/24 財經焦點 國際熱門新聞 談判籌碼？川普：中美可達包括華為的貿易協議 - 國際 夏普調查與華為交易 是否屬美禁令範圍 - 國際 川普爆多筆交易可疑！行員舉報被離職 - 國際 遮不住！川普欲阻國會索取財務紀錄 法院不准 - 時事 專家：陸年底會低頭 川普將贏貿易戰 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。