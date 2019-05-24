李鴻源期許國民黨文傳會副主委林江釧（左）翻轉偏鄉。（廖素慧攝）

東石民眾熱烈參加研討沿海治水策略演講會。（廖素慧攝）

嘉義沿海地層下陷、長期水患問題懸而未決，國民黨文傳會副主委林江釧24日邀請前內政部長李鴻源到東石演講，與民眾研討治水的策略，李鴻源說，2013年曾擬在嘉義沿海挖50平方公里的滯洪池，環保兼轉型為觀光休閒，打造成為亞洲休閒天堂，若政府做了，就不會有去年的823水災了。

李鴻源說，台灣的淹水問題、城鄉差距問題癥結在於沒有國土規畫，政府從未對嘉義的定位做明確規畫，農漁民很辛苦，卻沒有合理報酬，嘉義不比荷蘭差，值得好好規畫。

李鴻源說，找到嘉義的槓桿，犧牲最小成本，換來最大利益要解決地層下陷要先解決民眾生活的問題，找出定位、產業，土地重畫，2013年他曾針對東石、布袋、義竹擬出挖50平方公里的滯洪池治水計畫，但政府不重視，若當初執行此計畫，不致於有去年的823水災。

李鴻源說，魚塭改做為滯洪池兼人工濕地，並用滯洪池挖出的泥土將村子墊高，如此既保護了生態環境、讓地層停止下陷，可以自然的方式防制災害，並將該地區發展為觀光休閒的好去處，讓原本辛苦的漁民 們可以轉型從事觀光產業。

林江釧說，中央曾說要在沿海興建5座滯洪池，至今沒有半座，他希望為地方發聲，翻轉偏鄉，把偏鄉帶進國際，把中央資源帶入偏鄉。

(中時 )