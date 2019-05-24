高雄市長韓國瑜宣布參加2020總統大選國民黨黨內初選後，對大選議題侃侃而談，日前甚至公開誇獎台北市長柯文哲，肯定其參選實力，國民黨總統擬參選人朱立倫今表示，柯文哲的實力不能輕忽，如果藍綠分裂，柯反而能吸收兩邊選票，漁翁得利。

朱立倫今天上午前往新北產業園區的先鋒材料科技公司參觀，媒體提到韓國瑜日前接受媒體訪問時誇獎柯文哲，問朱立倫是否也認為柯文哲會是國民黨最大對手？

朱立倫表示，柯雖然有些人認為柯文哲的（施政）基礎是空的，或是說他到時候不一定能引起真正風潮，但絕對不能輕忽柯，「除非他表態不參選，否則我們當然會把柯市長納為民調的對象。」

朱立倫也說，藍軍內鬨分裂，柯文哲當然能夠影響藍軍選票，綠營也一樣，如果蔡、賴之爭最後沒辦法圓滿落幕，可能也會吸收到一些綠營的選票；記者追問是不是意指藍綠分裂就是柯文哲漁翁得利？朱立倫說：「我想柯市長最期待就是這樣吧！」

(中時 )