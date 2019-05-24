蔡英文總統聆聽簡介。（姚志平攝）

蔡英文總統今主持「海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮；總統致詞表示， 國防自主不能是「只聞樓梯響，不見人下來」，「沱江艦」代表台灣精神，是台灣之光，都要以「勇者不懼」的精神來面臨現在的挑戰。

總統致詞指出，今天很高興能夠來到龍德造船廠，此行兩個目的。第一是為了海軍的 「沱江艦及快速布雷艇」的建造 開工典禮。

蔡英文說，2016年的時候，「沱江艦」是就任總統後第一艘登艦的海軍艦艇，和官兵弟兄姊妹一起繞出蘇澳軍港航行， 當下就下定決心，要強化台灣的國防自主能力。

她說，國防自主不能是「只聞樓梯響，不見人下來」，潛艦國造，會有許多困難，但只要有決心有勇氣去克服，而沱江艦，這種已經舉世聞名的造艦成就，要讓它更為發光發亮。去年「沱江艦」的研改和潛艦的設計，今天開始量產，第一艘將在2021年年底完工交艦。

她指出，「沱江艦」、「布雷艇」，或是前陣子的潛艦廠動土，都是國艦國造，也是引領「新海軍啟航」，最好的實證。「沱江艦」艦體小，但速度快、火力強， 不僅是發展不對稱戰力最有效的兵力，更是台灣的精神象徵。台灣的面積雖小，但在社會、經濟、文化的發展已經廣為全球所認同，更有堅定的意志和強固的能力，來捍衛台灣的民主自由。

蔡英文說，第二個目的是要來給龍德加油打氣。由龍德造船廠所承造的「沱江艦」是台灣之光，像是台灣的民主自由一樣，讓許多國家讚賞不已。

總統表示，儘管不斷有外界不盡公平的攻擊，承造過程也讓龍德虧損了一億多元，不過在董事長和 龍德全體員工的堅持之下，還是把「沱江艦」造了出來，龍德的表現讓全世界刮目 相看，打開了軍艦和公務艇的國際市場。過去幾年龍德的營業額，增加了二點四倍，員工人數增加了三倍，新設的第六廠也即將開工。

她說，大家建立的「龍德模式」，是由承造軍用裝備，帶動產業升級，進而打開國際市場。這個模式，在國防產業界已經是廣為人知，非常值得一提，也是其他廠商學習的典範。

她說，「沱江艦」代表台灣精神，是台灣之光，而「龍德模式」不僅是國防產業發展的典範，也為我們所在的宜蘭，帶來新的產業和優質的就業機會。包括黃董事長在內，龍德百分之九十五的 員工都是宜蘭本地人。在第二廠區門口的銅像上，也寫著「勇者不懼」四個字，就是宜蘭精神。

總統表示，龍德的產業發展和優質就業機會，也會為宜蘭帶來更多的繁榮發展。未來她會跟大家一起為宜蘭、為台灣打拚，面對國防安全和經濟轉型的挑戰，都要以「勇者不懼」的精神來面臨現在的挑戰。

(中時 )