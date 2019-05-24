PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨內初選喬不攏，繼中執會不歡而散、直播被斷，前行政院長又在會後「突襲」發表被稱「自殺條款」的個人版本辦法，蔡、賴陣營不斷隔空叫陣，內戰延燒不止愈演愈烈。賴脫黨參選，或與台北市長柯文哲結盟說甚囂塵上；反蔡情緒達到高峰，綠粉更怒吼賴、柯聯手才叫「天公地道」！

挺賴網友在PTT論壇發文：「其實柯賴配或是賴柯配都可以！賴清德的民調把蔡英文的頭壓在地上摩擦，眾所皆知，是目前DPP最強。跟柯p的白色力量結合後，肯定1+1>3！」

網友更進一步指出：「當然，賴清德不一定要脫黨，但是脫黨的好處肯定比較多。會給一般民眾感覺民進黨整個變成蔡英文鬥爭的機器，然後挾著2018到現在蔡英文把民進黨搞成這個樣子，帶走除了原本就支持賴的綠粉以外，再額外帶一波中立綠粉。在民進黨被賴至少瓜分三分之二走後，結合柯文哲的藍綠選民，應該會有機會破總統得票的歷史紀錄，有這個歷史紀錄，才能替台灣的政治帶來嶄新的文化，繼承蔣渭水的遺志。」

不僅如此，網友還盛讚：「加上這兩個本來就都是醫生，相較一般的政治人物語就更加務實。在最後的情況，國民黨拿不回政權，民進黨被狠狠的撕裂。本來民進黨就有愧對賴清德，背刺過柯文哲，他們二人聯手，天公地道，人民一定明白諒解的，這樣才是狠狠的教訓了民進黨！」

(中時電子報)