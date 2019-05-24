民進黨總統初選，黨主席堅持制度遭到挺英派攻擊，民進黨秘書長羅文嘉今在臉書力挺卓，他說，「我要為卓榮泰加油當你選擇向歷史與制度負責時我是感動的」。他說，比賽進行隨意改規則，掌握多數可以修改，那還得了。

他強調，「當你選擇人煙稀少這條路時我一定會陪你的、其實不是因為你、是因為一樣的信仰」。

羅文嘉說，人家問他，卓主席為什麼那麼堅持初選制度，那有這麼重要嗎？「那當然重要，如果已經公告的比賽規則，在比賽進行中可以隨意更改，惡例一開，以後任何一次初選，只要掌握多數的人，都可以在初選進行中，指定修改對自己有利的部分，那還得了？」

被問到「可是這一次不一樣？難道我們不應該配合情勢變化做調整？」他說，每一次大家都可以說不一樣，每一次也都會有情勢變化，如果真的不得不要做變更時，也要有共識。共識建立，要有耐心，也要合理，不能只對自己有利，對別人不利。

他說，「如果他改變了年輕時堅持的價值，那要如何面對年輕時的那個我？如果我放棄了已成為血液一部分的信仰，那我還是我嗎？我是為著什麼活著？為衣食無缺、還是為權位迷惑？為理想燃燒、還是向權力臣服？」

他說，如果他的孩子也像他一樣，在今天的位置與處境，「我是要告訴他：孩子不要忘記，理念要一致。還是：孩子不要太理想化，現實是殘酷的。」年輕時就不斷想過類似問題，也不斷在理想與現實中碰撞。他曾攀過高峰，也曾遁入田野，曾滿懷壯志，也曾萬事皆空。

他說，他確信，現在投入反對中國霸權對台灣威脅的鬥爭，不是因為討厭中國，而是因為民主信仰。跟過去參與反對國民威權統治，是一樣的信仰。他支持婚姻平權，無法認同反同主張，也是基於一樣的人權信仰。他認為台灣的前途，應該由台灣人民決定，當然也是對民主程序與價值一樣的信仰。他回到民進黨，在最艱難的時刻，日日夜夜、一心挽回頹勢，不都是基於同樣一套信仰嗎？

他表示，同志們，相信我們都有這樣的信仰，所以才會聚在一起。何況還要在敵人砲火下一起戰鬥，在泥濘壕溝裡一起扶持，在無邊無際的挫折與希望中，為孩子全盤的奉獻挺住。「風浪會讓我們一時昏昡，黑夜會讓我們一時迷惘，但不要放棄我們的基本信仰。」

他說，「有一種病菌，如果一但侵入你的身體組織，他不會立刻讓你死亡，但是時間久了，他會改變你的思想，改變你的靈魂，最後你即使還活著，你也不是原來的你。」

(中時 )