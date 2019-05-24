國民黨總統初選參選人郭台銘，日前南下雲林參訪，在參觀到一個毛巾工廠時，郭台銘表示，將會把鄉村型的企業，打造成一個個的產業聚落。由於雲林是高雄市長夫人李佳芬故鄉，郭台銘直搗黃龍意圖不言而喻。

郭台銘於臉書發文表示，「我想跟各位聊聊我去雲林虎尾的一個小故事，我到興隆毛巾工廠去參觀的時候，在地的朋友很熱情的接待我」。

郭台銘指出，他們提到雲林是一個農業大縣，雲林縣是農業產值最高的縣，但如果除以人口，則是平均農業收入最低的縣，他很想知道他有什麼辦法，能夠翻轉雲林的經濟。

郭台銘表示，他從商45年來跨足過很多國家，很多城市的狀況其實跟雲林很類似。在德國跟日本，他們有許多農村型的鄉鎮，會同時發展農業跟工業。

郭台銘認為，農產品不只是供鮮食還有其他的加工，他在日本看過一家芽菜農民，平常除了生產芽菜給超市以外，其他的就用芽菜生產加工用的原料給生技公司加工成保健食品，這種方式就是一種農工商聯攜。這種農業與工業的結合產生的新產品，再透過專業的通路行銷，這種農工商聯攜的方式，正是發展鄉村的一種方法，日本許多高科技的公司也是這樣協助農業，例如Toyota、住友等。

郭台銘更認為，要仔細的盤點地方的優勢跟劣勢，將農業往鄉村型的農企業發展，有了工作、有了協同的公司，才能慢慢形成產業聚落，讓坐落在鄉鎮的企業可以用當地的生產的農產品當原料，並逐步擴大內需市場，甚至是外銷發揮屬於自己的產業特色，例如台南的瓜瓜園就是這樣的例子。

郭台銘文末表示，「雖然我們面臨很大的挑戰，但我相信只要國家領導人有遠見，針對農村的困境來解決，才能改善農民收入過低的問題，企業需要組織再造，台灣農業也需要農業再造」。

(中時電子報)