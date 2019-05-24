在短短5周內出現2次單場敲8轟，雙城即使前一天因雨延賽也不影響好手感，23日對上天使炮火猛烈，全場17安裡有8支全壘打、以16比7大勝天使，其中更有7轟飛破400英尺，創下有紀錄以來的新障礙，而天使選手大谷翔平今日則是未出賽。

雙城的煙火秀裡史構普(Jonathan Schoop)和沙諾(Miguel Sano)就各敲出2支，另外還有凱普勒(Max Kepler)、普蘭柯(Jorge Polanco)、沙里歐(Eddie Rosario)以及克榮(C.J.Cron)都加入砲轟天使行列。繼4月21日面對金鶯後，在5周內上演第2次單場敲8轟的驚人表現，而其實雙城在本季前隊史僅有一次單場出現8轟，要回溯到半世紀前的1963年。

8支全壘打中，雙城可怕的炮管竟然有7支飛行距離超過400英尺，創下自2015年啟用Statcast系統以來的新紀錄，其中史構普敲出467英尺的超大號全壘打飛到左外野上層看台，是雙城近2年最遠的全壘打。

「這種猛烈進攻是非常好的感覺，」今日6支5也敲出全壘打的克榮在賽後表示，「當你打的好時，這種感覺會傳染，每個人都想做出貢獻。一旦當我們開始打擊，安打就會串連起來，是非常有趣的比賽。」雙城在49場比賽中敲出全大聯盟最多的98支全壘打，目前以33勝16敗、6成73的勝率位居戰績龍頭。

(中時電子報)