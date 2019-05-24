鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選後大打經濟牌，同樣是國民黨總統擬參選人的朱立倫今被問到如何與郭的經濟政策區隔？朱立倫表示，郭是從企業角度，自己是從政府長期以來服務企業或全民的角度，除解決企業五缺需求，他特別強調庶民經濟，兩者並行，才是拚全民經濟。

朱立倫今天上午前往新北產業園區參觀蘋果供應鏈之一的先鋒材料科技公司，與鴻海董事長郭台銘一別苗頭意味濃厚，朱立倫表示，今天主要目的是了解世界各地想回台的台商，如何提供支持的力量，他多年前提到工業區立體化，行政院去年3月通過，希望能積極推動，讓工業區能夠多提供百分之五十的廠房，辦公室，讓很多台商能回來，解決缺地問題。

朱也提到，最近在討論的自經區，其實沒什麼政黨之別，只要能讓台商回來、讓人才能進來、讓台灣能走向全世界，才是未來共同努力的目標，才是政治為經濟服務，不是每天在那邊講政治，不管誰執政都應該秉持這樣的原則。

(中時 )