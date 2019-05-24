同志開放結婚登記首日，各區戶政所陸續出現同志伴侶前來完成終身大事，新人Eagle與Mei相戀13年，也選擇首日來到汐止戶政事務所辦理登記，雙方家人也到場祝福；Eagle家人說，結婚登記只是表面形式，最重要的還是家人認同，才是支持同志朋友走下去最大的力量。

今日在汐止登記結婚的新人Eagle與Mei相差14歲，是彼此的初戀，擔任導遊的Eagle與Mei因旅遊認識，進而交往。

兩人交往時曾遭到家人反對，也因在意朋友眼光，內心飽受煎熬，但兩人興趣相投，愈相處愈離不開彼此，便毅然決然一起攜手面對挑戰，兩人之前在美國拉斯維加斯已辦理結婚登記，524決定在台灣登記結婚，大聲說出「不分性別，愛都一樣」。

Eagle說，對於合法登記她們一直在等，交往過程跟一般男女一樣，都會有磨合期，但因認同彼此，互相扶持照顧，家人也慢慢接受，婚紗拍好了，可以給Mei的她都給了，就差這張身分證上的配偶名分，今天終於完成。

Mei說，他覺得相愛沒有罪，雖然自己是基督徒，但宗教信仰也是告訴人與人必須尊重與相愛，她覺得就是一種緣份，緣分來了，就不用抗拒，她也鼓勵同志朋友，勇敢走出來，找到自己的愛。

雙方家人也都到場參與兩人人生重要時刻，Mei的爸爸說，一開始雖然無法接受，但看到「女婿」這麼照顧她的女兒，兩人幸福甜蜜，同性婚姻並沒有什麼不好。

Eagle大哥說，Mei是他們家的第三個媳婦，早就把她當成一家人，他認為，政府給的合法登記權力只是形式上的東西，最重要還是要家人支持，他們才能繼續走下去。

汐止戶所也贈送登記新人贈送小豬毛巾，現場也準備捧花與拍照區提供新人留念，祝福所有新人幸福美滿。

(中時 )