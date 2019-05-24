火箭的「燈泡連線」哈登、保羅快要瓦解了嗎？《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日驚爆，原本在西區準決賽G6場上就在爭吵的哈登與保羅，竟然一路吵回休息室內，甚至兩人直接互不理睬離開球場，看來似乎關係徹底決裂！

查拉尼亞表示，哈登與保羅會跟爭吵的主要原因，當然還是球權分配問題，因為火箭總教練丹托尼允許哈登大量持球進攻，在這個球季當中早已引發不少火箭球員不滿，尤其是保羅，他不只一次找丹托尼溝通，希望增加自己持球時間。

畢竟攸關哈登持球時間過長的問題，假如火箭保持贏球，那當然不成問題，但在西區準決賽G6遭到勇士淘汰出局後，保羅當然不會再給哈登面子，自然落到兩人激烈爭吵地步，徹底曝露丹托尼進攻體系太過依賴哈登單打的老毛病。

查拉尼亞認為，目前丹托尼將跟火箭續約可能性很高，所以當前最重要的，還是趕緊找出哈登持球時間過久的解答方案，讓火箭進攻可以更具層次，不再只是單打獨鬥，看來最快方法還是在下季開打前，趕緊找哈登、保羅坐下來談談。

(中時電子報)