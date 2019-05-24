明明控制飲食、努力運動，但卻又突然變胖！營養師表示，可能是壓力太大導致，如果發現最近特別想碰飲料、炸物，且情緒容易焦慮，肚子、屁股迅速變胖，可能就是壓力賀爾蒙造成的壓力肥，建議多攝取鎂、鈣、維生素B、C等4大類營養素，來幫助舒壓及安定神經，解救走樣身材。

林圓真在臉書粉絲團《白袍營養師-林圓真營養師》表示，壓力會造成自律神經系統失調，腸胃功能變差、脂肪代謝變慢，同時會刺激分泌腎上腺皮質醇（又稱可體松、壓力賀爾蒙），增加吃高油高糖食物的慾望，讓脂肪更易囤積，是造成壓力肥的主要原因。

林圓真提到，如果發現最近壓力變大食慾也變大，特別想吃飲料、炸雞、蛋糕，一個月內體脂肪飆高、迅速變胖，變胖的部分從肚子與屁股開始，情緒容易憂鬱、焦慮等，她說，如果答案含有2個以上，就表示身上的肥肉是因爲壓力肥造成。

營養師列出4大類營養素，能抗壓並穩定神經。(翻攝白袍營養師-林圓真營養師 臉書)

林圓真表示，想要對抗壓力肥，營養攝取不能少，建議可多攝取以下4大類營養素。

1.鈣質：鈣質是維持新陳代謝、安定神經很重要的礦物質，像是牛奶、小魚干、優酪乳、豆製產品、黑芝麻都是富含鈣質食物。

2.鎂：鎂不只有安定神經效果，還能幫助肌肉放鬆，含鎂食物如堅果、菠菜和綠色蔬菜、黃豆、紫菜、全穀雜糧等。

4.維生素C：可幫助製造抗壓荷爾蒙，像是芭樂、奇異果、柳丁、火龍果等水果，都是富含維生素C食物。

3.維生素B群：B群可幫助合成有快樂賀爾蒙之稱的血清素，達到舒壓效果，B群常見存在全穀雜糧食物，如糙米、五穀米、燕麥片中。

(中時電子報)