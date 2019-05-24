資深媒體人黃光芹近來頻頻對高雄市長韓國瑜開砲，她22日在臉書點名批評「警政署長陳家欽，你是韓粉嗎？」並說「你這個吃屎、舔韓國瑜屁眼的，我跟你幹了!」(黃光芹臉書)

資深媒體人黃光芹近來頻頻對高雄市長韓國瑜開砲，她22日在臉書點名批評「警政署長陳家欽，你是韓粉嗎？」並說「你這個吃屎、舔韓國瑜屁眼的，我跟你幹了!」亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示，「難道不了解這樣已經構成公然侮辱?」

資深媒體人黃光芹22日直接點名「警政署長陳家欽，你是韓粉嗎？我家3月的案子不管，光配合江啟臣起舞，前面又有游淑慧操作蔣案，想用5月發生的一個案子，單點突破，一白遮九醜，為惡韓粉所作所為[除罪化]，通通推給虛擬的假韓粉幹的。你這個警政署長，是吃韓飯、還是吃藍飯的？你不給個交代，你不用幹了!」

黃光芹嗆「什麼叫IP位置來自中國？台灣人幹的，也有可能跳接!在加拿大、美國幹的，IP位置也可能在中國!什麼叫中國網軍，為影響台灣政情？為誰影響台灣政情？為了我們說了什麽，要殺我們？你說清楚!若你意指是中國人幹的，你就交代清楚!誰？中國網軍挺韓，就不是韓粉？就是假韓粉?」

她怒批「連大陸的網友今天都來訊息給我老公，說看不起你!也叫你別通通推給他們!為了蔣萬安和江啟臣，你跑得比誰都快，我家的案子呢？6件!你怎麼不管？我兒子呢？你這個混蛋!你抓到誰了呀!來呀!出來說清楚，我跟你幹了!你這個吃屎、舔韓國瑜屁眼的，我跟你幹了!等著領你的退休金，韓國瑜挺你!」

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示，「盛怒之下，還是要遠離鍵盤、手機。」她問，「以黃光芹在媒體的豐富經驗，她怎麼會不知道，她在新北市林口分局報案的偵辦進度，與警政署長陳家欽無關，雖然也是刑案高手，陳家欽不可能親自關切、指示如何偵辦，更不會介入。」

葉毓蘭說，「如果對於辦案進度有疑慮，大可直接到林口分局、新北市政府警察局去飆罵，反倒在臉書上公開罵警政署長是吃屎、舔韓國瑜屁眼，難道不了解這樣已經構成公然侮辱?」

葉毓蘭表示，「黃光芹受到韓粉(不管真假)的圍剿、攻擊，很令人不捨，但是請光芹冷靜理性，不要波及無辜。刑案的偵辦說不定已經有進展，就讓警察有專業中立的辦案空間吧!」

黃光芹在臉書點名批評「警政署長陳家欽，你是韓粉嗎？」並說「你這個吃屎、舔韓國瑜屁眼的，我跟你幹了!」亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示，「難道不了解這樣已經構成公然侮辱?」(葉毓蘭臉書)

(中時電子報)