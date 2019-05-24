當朱立倫看到許育寧要搬重物時，更趕緊伸手說「讓我來搬」，展現十足的「暖大叔」魅力。(吳亮賢)

總統擬參選人朱立倫「台灣更好，立倫行腳」行程，23日下午來到新莊區五工路安得烈食物銀行擔任志工，和老同事前副市長呂衛青及秘書長許育寧一起整理物資，朱更搶著幫忙搬重物，展現「暖大叔」一面。

安得烈食物銀行計畫，主要募集方便食用及長期保存的食物，將來自各地的善心組合成「膳糧食物包」，援助15歲以下弱勢兒少，讓清寒及弱勢家庭孩童，免於飢餓、健康成長。

朱立倫昨日化身分貨志工，和老同事呂衛青、許育寧一起整理物資，當看到許育寧要搬重物時，更趕緊伸手說「讓我來搬」，展現十足的「暖大叔」魅力。

安得烈慈善協會執行長羅紹和指出，「台灣人很有愛心，發現哪裡有需求就把東西往那邊送」，但卻不一定是災民或災區所需要的，安得烈以客製化為訴求，妥善運用資源。

羅紹和說，「非常謝謝朱市長今天一起來擔任志工，過去朱市長任內推行非常多社會福利政策，大家有目共睹。」

朱立倫表示，今天很開心跟大家一起當志工，擔任市長期間也力推食物銀行及幸福保衛站，非常感謝當時安得烈的合作與支持。

朱立倫最後也謙虛的說，每一項的工作都值得一起來努力，「今天做得不好的地方，還請大家一起來指教。」

(中時 )