台北市長柯文哲訪日第二天中午，到東京媽祖廟參拜。（張潼攝）

台北市長柯文哲訪日第二天中午，在日本中華聯合總會名譽會長詹德薰陪同下，到東京媽祖廟參拜。該廟是日本唯一一個由台灣人出資興建的媽祖廟，詹也表示，在目前有可能參選2020的政治人物中，柯文哲是第一個前來參拜的，而高雄市長韓國瑜也告訴他，會在7月5日之後安排時間到此參拜。

不只拜廟行程引發政治聯想，今上午柯文哲分別拜會眾議員岸信夫、東京都知事小池百合子，兩人不約而同要求會面不對外公開，尤其岸信夫3年前曾與柯同台受訪，先前訪日的前行政院長賴清德也大方曬出與岸信夫的合影，令人好奇兩人面對柯，似乎格外低調？

對此，柯文哲表示，這就是客隨主便，成熟政治人物不需要搶一張照片，互信是最重要的，所以他跟岸信夫今天大概是第五次見面，「當然每個第一句都問說『欸你要不要選總統』，所以好朋友歸好朋友，人家也不願意說表態支持誰。」

柯文哲強調，自己從來不會問東問西，像他去美國，華盛頓行程都是AIT排去哪就去哪，這次來日本大部份都是謝長廷大使排的，也是他說怎樣就怎樣。慢慢就知道人生哲學，不爭才是爭，爭就是不爭，搞得人家不方便，都不需要，大家都知道我們是好朋友就好。

(中時 )