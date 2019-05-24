調查局台南市調查處劉姓副主任涉嫌向偵辦中的吸金案涉案人通風報信，高雄地檢署指揮調查局南機站搜索約談。昨深夜訊後，依瀆職等罪嫌，諭知劉嫌以新台幣8萬元交保。

高雄檢調偵辦一起「投資虛擬貨幣即可穩定獲利」招募民眾投資購買比特幣的吸金案，日前蒐證完成展開搜索約談相關涉嫌人時，劉嫌涉利用通訊軟體LINE通風報信將相關行動訊息洩漏給涉案人，讓對方可滅證及因應。

原以為神不知鬼不覺，但檢察官進一步調查扣案的證物，竟然在手機內意外發現其中一名嫌疑人竟和劉員有LINE的通聯，懷疑劉員洩漏搜索行動，立刻分案偵辦，昨天指揮南機站調查官前往台南市調處搜索劉員的辦公室。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，劉嫌訊後依瀆職等罪嫌，諭知以8萬元交保候傳。

調查局長呂文忠上午表示，局本部以經進行行政調查，若認定劉員有違規情事，將立即召開考績委員會處分，絕不寬貸，目前結果出爐前暫不會做職務調動，下午會詳細對外說明。

(中時電子報)