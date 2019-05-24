◎賴清德嗆小英 把總統做好就是最好輔選

前行政院長賴清德24日接受廣播《台灣羚聲》專訪時表示，1124之前賴院長從沒想過選2020總統的事，但1124民進黨大敗後，他才開始認真思考民進黨大敗後的台灣未來，面對黨中央對初選辦法的一再變動，賴認為這就是「拖」，他堅持黨內完成初選，才有辦法讓人民再度回想執政者過去的功與過，和挑戰者的比較，挑出最好的人選。

◎開放登記結婚第一天 同志伴侶秀身分證

台灣同性婚姻開放結婚登記首日，不少同志伴侶一早就到前往戶政事務所「搶頭香」登記結婚，過去就曾舉辦婚禮的知名作家陳雪和早餐人、雅婷與美瑜等同性伴侶也都前往登記，男同志伴侶小銘與小玄是首位於信義區戶政事務所完成登記的新人，不少同志伴侶身分證上終於有配偶欄，激動的說「我們真的結婚了！」

◎日眾議員與柯早餐會 抱怨台灣核食公投

台北市長柯文哲訪日第二天，一早就與眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一早餐會，兩人寒暄後，萩生田立刻提到核食議題。他明確表示，自己去年3月曾訪台，但如果台灣禁止核食進口的問題沒解決，下次他很難再造訪台灣，暗示雙方關係因此受到衝擊。

◎汐止深夜驚傳槍擊案 男遭連轟3槍傷雙腳

41歲洪姓男子24日凌晨0時許徒步返家途中，在新北市汐止區福德一路遭20歲林姓男子近距離連開3槍，林嫌警告意味濃厚，洪男左腳掌背、右小腿中彈，林嫌犯案後隨即由律師陪同向警方自首，警方正進一步釐清犯案動機。

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(中時電子報)