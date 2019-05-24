高雄巿長韓國瑜24日在巿議會針對答詢時表示，中央高級長官每個禮拜來一次高雄，成立打韓小組，另有前高巿府高級長官還在遙控文化局，目的是讓韓巿府出洋相，韓國瑜說他不是不知道，也拜託文化局不要再做政治服務。

韓國瑜說，文化局的問題真的很嚴重，他上任以來，接到很多的告誡、通知、訊息，指「退休的前高雄巿政府高級長官」在遙控文化局，用文化局的資源，跟文化局所有的人員，繼續做政治上的設計，這是他所聽到的。

第二訊息，中央高級長官每一個禮拜來一次高雄，成立打韓小組，召開會議地點在旗山，他都知道。第三，退休的高級長官結合某些議員，在議會讓新團隊臉掛不住，讓新團隊整個被打趴在地上、出洋相。

所有的一切目的都是4個字「政治利益」，他都聽到了，可是為什麼他一直都不講話，因為很重要一點，他相信人性是善良的，這點最重要，如果高雄巿新政府的團隊一心一意為高雄巿打拚，他相信這些公務員會感動。

(中時 )