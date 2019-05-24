5/24同志婚姻今上路，台北市預計146對同志預約登記結婚，人數位居全台之冠，天后張惠妹率先簽下20份同志結婚書約，給當天在北市信義戶政事務所登記的新人留念，另外于美人也分享簽署婚姻書約的照片，開心宣布：「見證愛情，我願意」。

于美人臉書曬出與友人的合照，只見她拿著友人的「同性婚姻書約」，並開心道出心情：「見證愛情，我願意」，對於友人能與愛人的互許終生，難掩內心激動心情，但也無奈表示台灣的法律很「混搭」，除了擁有亞洲第一的同婚法，以及世界最古老的通姦罪，另外一位簽署的則是好友鄭弘儀，他也在臉書轉發內政部的結婚書約高喊：「去結婚吧」。

對於兩人力挺同性婚姻，網友也留言大讚：「有弘儀哥及美人姐祝福 這對新人一定會幸福滿滿」、「世界上任何一個人都應該平等有愛及被愛的權力」、「恭喜有情人終成眷屬！也要忠於選擇、愛你所愛」。

(中時電子報)