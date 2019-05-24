美國體育媒體龍頭ESPN下定決心掃除所有的政治議題。從總公司迪士尼過來擔任總裁的皮塔羅(Jimmy Pitaro)說：「數據告訴我們，球迷不想再看到政治議題介入。」皮塔羅所指的是直線下滑的收視率，以及重要節目「體育中心」被嘲笑為「覺醒中心」的困境。

今年4月，洋基隊決定不再使用白人女歌手凱特史密斯(Kate Smith)演唱的美國國歌，凱特史密斯1986年去世，她因唱過對美國非裔不敬的歌詞而遭清算。費城還把凱特的雕像用黑布捆起來，ESPN白人主播指責這是鞭屍，黑人主播認為這是轉型正義，洋基覺得「反正還有很多版本的國歌可以用」。

凱特史密斯的雕像被蒙上黑布。（美聯社資料照）

歌詞內容大概是「誰來栽種玉米棉花呢，誰來做牛做馬呢，於是深色皮膚的朋友們就出生了。」凱特生涯錄製數千首歌曲，歌詞可能涉及各種文化刻板印象，不巧種族議題是現今的天條。洋基指標球星「法官」賈吉(Aaron Judge)就有黑人血統，球團顧及他們的感受也是應該的。

其實ESPN政治矛盾早爆發於2017年，坐擁百萬美元年薪的黑人女主播希爾(Jemele Hill)在網路上攻擊總統川普(Donald Trump)是白人至上主義者，引起白宮憤怒，要求ESPN開除希爾。前老總史基普(John Skipper)反應慢半拍，還放手讓節目的黑人主播群大談種族議題，遭定調為左派媒體。

迪士尼基本上也偏左，但他們更重視營利，由於「體育中心」不斷流失收視戶，最後史基普和希爾還是捲了舖蓋。皮塔羅要求旗下主持人避免在個人社群網路涉足政治議題，畢竟政治節目夠多了，單純喝啤酒享受比賽的球迷不願意再看到這些東西。

(中時電子報)