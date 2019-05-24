同婚專法今（24）日上路，幸福盟理事長曾獻瑩受邀參加安定力量組黨記者會，他澄清不是幸福盟要組黨，但樂觀其成。也希望安定力量能與守護家庭價值的立委合作，尤其像時代力量的小黨違反公投民意，與執政黨把國家弄得一團亂；希望安定力量能發揮「罷昌（黃國昌）」精神加以制衡。

幸福盟表示，這次同性婚姻修法不僅重挫國人對民主制度的信心，並對子女教育、人倫次序、家庭結構、社會文化產生劇烈的變動，使小孩淪為政治正確下的白老鼠。幸福盟呼籲愛家朋友團結起來，在2020年大選一起讓違背公投民意的總統和立委下架。

曾獻瑩也說，去年九合一大選愛家三公投通過後，原本期待在《民法》中定義婚姻應限定一男一女作為我國的立法原則。若要規範同性共同生活，應以其他形式保障。且為確保兒少身心健康，國中小不應實施同志教育，如性別光譜、多元性別、變性、男與男、女與女等多元情慾內容均應移除。

按《公投法》規定，行政院應提出「婚姻應限定一男一女之結合」的民法修正草案，以及用民法婚姻規定以外的其他形式（即非婚姻制度），保障同性二人共同生活的專法。但行政院反而制定「準用民法婚姻規定」的同婚草案，並於5月17日強行表決通過，違背公投法。

至於公投第11案，教育部本應依法實現公投案內容，刪除《性別平等教育法施行細則》中的「同志教育」，不料反而將同志教育改名為「性別認同、性傾向教育」，使多元性別和多元情慾等不適齡內容，獲得進入國中小校園的法律依據。

曾獻瑩說，公投通過後政府不惜用玩弄文字遊戲，最後推出的政策均與公投發起的初衷相違背，還對外宣稱「尊重公投」，實質上是以粗暴方式踐踏公投民意。呼籲社會勿再沉默，也鼓勵765萬民眾在明年2020大選時站出來，將所有違反公投民意、踐踏公投民意的政客下架。

(中時 )