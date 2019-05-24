(12:40更新小戴戰況)2019蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽今天展開8強淘汰賽，中華隊首點男雙李洋／王齊麟力戰43分鐘，仍以兩個17比21不敵世界第1的吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），所幸第2點「世界球后」戴資穎以21比16、21比14擊退19歲女將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），替中華隊在5戰3勝賽制中1比1追平印尼。

戴資穎遭遇世界排名15的印尼19歲女將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），兩人過去唯一交手是前年印尼公開賽，小戴以直落2奪勝。小戴前役意外輸給世界排名第50的韓國17歲天才少女安世英，中止近來的11連勝，粉絲也期待她回到勝利的軌道上。

小戴開局取得6比3領先，儘管隨後幾次失誤被東宗追上，一度以8比9落後，但多變打法仍讓對手抓不到節奏，甚至使東宗有得分機會還殺球掛網，在16比14領先時連下4城，以21比16拔得頭籌。

次局小戴先丟3分，在2比5落後時連得6分，包括一次精準挑戰改判對手擊球出界，後來居上。不過東宗也回敬5比0攻勢，兩人激烈纏鬥，小戴在13比14落後時連得8分，包括賽末點她打到後場，東宗放掉但球漂亮壓線，讓小戴替中華隊扳成1平。

中華隊第3點男單推出「寶島一哥」周天成，小天世界排名第4雖然優於對手克里斯提（Jonatan CHRISTIE，世界排名第8），但生涯5次遭遇全都落敗，此役要挑戰不可能的任務力拚聽牌，。後兩點分別由女雙白馭珀／吳玓蓉、混雙王齊麟／謝沛珊出馬。

(中時電子報)