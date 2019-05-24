台北市長柯文哲今早到東京都廳拜會知事小池百合子。（北市府提供）

台北市長柯文哲訪日進入第二天，拜會東京奧運組織委員會時，與副會長、眾議員遠藤利明會面。（北市府提供）

台北市長柯文哲訪日進入第二天，除拜會政要，今也安排3場向東京奧運相關單位取經的行程，包括拜會東京奧運組織委員會、東京都知事小池百合子、日本奧林匹克委員會。他中午受訪表示，2017世大運在「都市長遠布局」的部分沒做好，而像東京辦奧運，重點不是運動會，還包括無障礙設施等，所以如果台北市要辦亞運，需大規模思考都市計畫。

除了跟小池百合子聊到防災減災議題，柯文哲透露，申辦亞運，2020東京奧運就是最好的model，所以他跟小池百合子說，等東京辦完後，資料跟日方再討一份。

媒體詢問，柯剛上任時，曾認為舉辦世大運太過鋪張，實際上東奧經費也嚴重超支，為什麼還要辦亞運？柯文哲說，他自己辦過2017世大運，世大運如果急就章的是不好的，「對都市長遠布局，我們沒做好。」

柯文哲指出，日本辦奧運花將近10年，重點不是運動會，是整個東京都，像是火車站蓋好時沒有無障礙設施，就利用辦奧運，把電扶梯做好。所以，如果台北市要辦亞運，絕對不是弄個廣告這樣過去，要大規模思考都市計畫，例如要增加哪些場館、設計，涉及整個都市10年、20年的規畫。

北市府副發言人陳冠廷補充，市長在拜會小池百合子時，有提到像這種大型賽事的交流，希望雙方有聯繫窗口，所以知事也立即指定外務長作為聯繫窗口；另名幕僚也說，柯文哲拜會東京奧運組織委員會時，與副會長、眾議員遠藤利明會面，柯詢及日本辦理奧運的經驗，雙方也討論到留下的場館怎麼運用、觀光發展、如何運用高科技、如何發展新的運動項目、無障礙社會，甚至市區到周邊交通的發展等，而對方也建議，如果北市想申辦亞運，建議可以把全盤的規畫都納入計畫中。

(中時 )