安定力量今（24日）舉行記者會宣布組成政黨，將進軍2020國會選舉，預計將在全台提出10席以上的區域立委，並搶攻不分區立委席次。安定黨主席孫繼正指出，要在立法院組成黨團，甚至成為台灣第三大政黨，取代時代力量。

孫繼正表示，總統蔡英文執政3年來，台灣的民生凋敝、社會動盪，已經是所有人都感到痛心的現狀，社會最基礎的人心、互信、尊重，在蔡政府玩法弄權的種種堆壘之下，已經到了崩壞的境界。「我們不能縱容政客踐踏民主與公投結果，這次我們要選自己的立委，從家庭贏回台灣」。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩出席記者會表示支持。安定黨由孫繼正擔任主席兼執行長，副執行長由毛嘉慶擔任。曾獻瑩指出，這次修法過程幸福盟很感謝在立法院部分委員對愛家公投的支持，但支持的委員還是太少，希望安定力量進入立法院後，能跟守護家庭價值的委員一起合作，共謀人民福利，並祝福安定力量成為國家社會的正面力量。

孫繼正表示，全台很多支持安定力量的朋友們，從年初就一直憂心公投的結果會被蔡政府刻意「略過」，果不其然，蔡政府刻意曲解大法官釋憲，並沒有把公投結果做為立法基礎，甚至以媒體壟斷的一言堂混淆視聽，再以大法官釋憲文當成法案名稱，其適法性之爭議不言可喻，「更凸顯蔡政府以錯亂製造社會動亂，使民眾長期處於紛亂，轉移其擔任總統以來失政敗德之惡」。

安定力量不但將力拚區域立委席次，也要衝刺政黨票超過百分之五門檻，在立法院組成黨團，甚至成為台灣第三大政黨，取代時代力量。他說，「我們要全面改變國會政治文化，讓全台灣看見，政治良善的可能。」

孫繼正表示，相信將來會產出一位像現任烏克蘭總統哲連斯基，願意成為人民公僕的總統。他引用聖經名言：「行公義好憐憫存謙卑的心與神同行。」希望與團隊及支持者共勉。

(中時 )