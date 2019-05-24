廖男將車子停在路邊，疑不慎跌落邊坡墜谷身亡。（陳淑娥翻攝）

台中新社區發生墜谷死亡憾事，50歲廖姓男子昨天傍晚將車停放東湖街二段旁休息，附近農民早上上工時，發現車子未熄火，但車門打開駕駛座無人，懷疑男子跌落邊坡，警消獲報到場後發現一隻藍白拖鞋處旁草皮有滑落跡像，緊急下切到大甲溪搜救，費時1個多小時後將人救起，但已無生命徵象，送醫搶救後宣告不治，警方目前排除他殺，正確死因待檢警相驗釐清。

(中時 )