車怠速不見駕駛 男疑不慎墜谷身亡 12:542019/05/24 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防人員將廖男救上來，但已無生命徵象。（陳淑娥翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廖男將車子停在路邊，疑不慎跌落邊坡墜谷身亡。（陳淑娥翻攝） 台中新社區發生墜谷死亡憾事，50歲廖姓男子昨天傍晚將車停放東湖街二段旁休息，附近農民早上上工時，發現車子未熄火，但車門打開駕駛座無人，懷疑男子跌落邊坡，警消獲報到場後發現一隻藍白拖鞋處旁草皮有滑落跡像，緊急下切到大甲溪搜救，費時1個多小時後將人救起，但已無生命徵象，送醫搶救後宣告不治，警方目前排除他殺，正確死因待檢警相驗釐清。 (中時 ) #發現 #男子 #拖鞋 #大甲溪 #草皮 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨居女煮午餐忘關瓦斯 傍晚發現已昏迷 15:462019/05/20 社會 成都發現唐代名將高駢主持修築的城墻 20:262019/05/20 兩岸 澄江、清江生物群 提供珍貴證據 04:102019/05/21 話題觀察 高雄好評青旅竟是18死兇宅 她嚇慘秒退房 17:092019/05/22 生活 安倍款待川普看相撲備好特別座椅與拖鞋 21:252019/05/22 國際 屏東高樹民宅大火 2幼童被救出無呼吸心跳 22:132019/05/22 社會 陸時空膠囊 雄安新區挖出正史 04:092019/05/23 話題觀察 冒牌清大女 騙台積電博士娶她 09:242019/05/23 社會 小S曬坎城影展戰袍竟踩拖鞋 網：你是來搞笑的吧 17:002019/05/23 娛樂 愛犬被潑漆殺人 莽男判18年 18:542019/05/23 社會 社會熱門新聞 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 - 中時 tag郭台銘「學貸48萬」被嗆乞丐 輔英校花神回網讚翻 - 社會 車怠速不見駕駛 男疑不慎墜谷身亡 - 社會 - 中時 林志玲遭偷拍浴袍照 壹週刊被訴 - 社會 - 中時 立委抗議大法官聽到了 軍公教年改將辯論 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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