回應教育部訴求大學考試分發名額不宜大幅增加，將以「最小幅度變動」為原則，以解決高分群同分增額亂象，國教行動聯盟（以下簡稱國教盟）認為，學測15級分再分3級無法解決爭議，更有大學校長批評當前大學入學制度是「亂多元」、「利富害貧」，如要落實多元入學精神，考試分發名額則由民情決定，減少甄選入學名額。

國教盟今（24）日召開記者會，批評教育部的訴求，即以台大各入學管道中「繁星推薦學生休退學率最低（5.54％），其次是個人申請（6.79％），考分則高達（14.01％)」、「台大於民國107年時向教育部申請，將個人申請名額從45％提高為55％」為由。

國教盟表示，多元入學包括繁星、申請、考試分發等三個管道，但這些年實施下來，繁星推薦採計在校成績及學測成績，仍以成績為重，造成學生在校期間競爭加劇；有學生為取得較好的升學機會，選擇到社區高中甚至偏鄉高中就讀，有些高中甚至以「繁星班」招攬學生，反而照顧到偏鄉的強勢學生，弱勢的孩子仍無法受惠；甚至有學校為協助學生取得繁星資格而擅改成績或排名，造成不公平。

國教盟指出，在申請入學方面，許多面試徒具形式，仍由考試成績決定，或採團體面試、校園導覽，或以忠誠度打分數；面試時間撞期，使得學生喪失許多發揮機會，學生的教育選擇權無法落實；教育部沒有訂定標準化流程，難以做到公平；申請入學所費不訾，包括申請費、交通費、治裝費、顧問費等；備審資料及面試顧問費動輒數萬元，社會階層更不易翻轉；學測穩定度及鑑別度不足，導致同分增額亂象。

國教盟認為，目前考招亂象造成高中學習不完整，高三下學期「一校兩制」，已經申請上的學生和準備指考的學生兩樣情，難以安排良好的學習環境。今年的同分增額亂象，更因指考名額過少而造成學生及家長惶惶不安。

對於教育部所引台大休退學生比例，國教盟表示，前面管道的選擇機會較多，當然穩定度較高，這是時間順序的問題，不能據此認為前面管道的比例應增加。否則以後如果「特殊選才」入學的學生表現最好，是否又要增加特殊選才的名額？

國教盟認為，學習穩定度的考慮應從整體來看，83年(100％考試分發入學)大學生休退學比例為4.7％，106年則為15％比較聯考時期與現在的差異。多元入學實施多年後，整體的休退學比例顯著提高，顯然多元入學的精神未能發揮。

東吳大學前校長劉源俊則在會議中表示，現今大學入學方式是「亂多元」、「利富害貧」，並研究影響到高中教學，造成所有學生、家長與大學的困擾，他完全同意家長主張，必須大幅縮減甄選入學名額。

(旺報 )