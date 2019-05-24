議員賴清美指出伸港海域全被樹枝垃圾淹沒了，呼籲盡速協助清理，不要讓漁民、蚵農出入不方便。（吳敏菁翻攝）

伸港海域全被樹枝垃圾淹沒了。（吳敏菁翻攝）

議員賴清美質詢出海路破裂不堪。（吳敏菁翻攝）

議員賴清美24日議會質詢，伸港出海路破裂，近日更是一望無際都是垃圾，全都給垃圾填海了。（吳敏菁翻攝）

為什麼怎麼多垃圾，蚵仔棚一直漂來垃圾，檢都檢不完？議員賴清美24日議會質詢，指出伸港出海路附近的海路，一望無際都是垃圾，全都給垃圾填海了，要求想辦法解決，縣長王惠美表示，對於海流帶來樹枝和垃圾，會要求相關單位處理，也會發動更多志工一起來淨灘。

賴清美表示，養蚵漁民使用的出海路已經破裂不堪了，都沒有處理，造成漁民出路不方便，但是近日大雨過後，漁民發現了更大的困擾，道路破洞不見了，一望無際都是垃圾給淹沒了。

賴清美指出，漁民真的很困擾，這些垃圾還漂到蚵棚，費盡氣力地檢拾，推放在海邊，就怕一場風、一場雨，又把垃圾衝到養蚵海域了，希望能了解怎麼會造成這麼大量的垃圾，並有辦法有效的解決，不要一再造成蚵農困擾。

農業處長陳炳森表示，道路部分將會勘處理。環保局長阮順寧也指出將會同公所了解，盡速清除。縣長王惠美表示，彰化海岸線一直有環保志工，經常舉辦淨灘活動，對於這次海流、天候帶來的大量垃圾，將號召更多志工一起來關心，還給海岸乾淨的面貌。

(中時 )