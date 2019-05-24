頗具知名度的瑞士「CRYOS」保養品，其代理商勇兆國際公司標榜法國原裝進口，遭檢舉是進口大包裝在台灣工廠分裝販售，台北地檢署偵查後，依刑法虛偽標記商品與販賣該商品罪將勇兆國際的周姓負責人起訴。

檢方調查，勇兆國際公司於1995年取得瑞士「CRYOLAB S.A.」公司所生產的「CRYOS」保養品台灣總代理權，周姓負責人為了降低進口成本等因素，在2011年間起，分別從法國P.A.B公司、瑞士CRYOLAB SA公司進口一批大包裝的玫瑰潤膚水、冰晶眼唇霜，再仿照原裝進口產品外盒包裝，委由工廠分裝及包裝。

不過，勇兆國際卻在標籤上標記「法國原裝進口」、「瑞士原裝進口」等字樣，且未記載分裝廠商名稱及地址，自行以分裝日做為產品保存期限3年作為起算日，標記商品原產國及保存期限日期，並在MOMO購物台、東森購物台、森森購物台上陳列販售。

檢方調定勇兆國際的行為涉及在標籤上虛偽標記文字，於是依犯刑法第255條第1項、第2項明知為虛偽標記商品而販賣罪，將周姓負責人起訴。

(中時 )